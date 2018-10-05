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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:41

  shapo написав:
  safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.


В чем криминал?
В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?
Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой.
В этой стране много кто что должен по Конституции.
С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.

А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:24

  vetka написав:А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).


В гос, как и в частных клиниках работают разные люди с разной квалификацией. Поскольку врачи массово покидают Украину хорошие врачи скоро здесь будут на вес золота
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:07

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:11

  Vladdy написав:Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.

Европа очень разная. В восточной типа Польши, Чехии или бедной Португалии достаточно сдать язык на минимальном уровне и начинать работать врачом, а не санитаром
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:21

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

vetka написав:
  shapo написав:
  safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.


В чем криминал?
В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет?
Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой.
В этой стране много кто что должен по Конституции.
С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.

А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
Вы много обслуживались в частных клиниках? Или "не читал но осуждаю"? Я на своем опыте, опыте родственников могу сказать совершенно противоположное, причем, если бы не частные клиники с грамотными врачами и хорошим оборудованием, скорее всего близкого человека бы уже не было.
Faceless
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