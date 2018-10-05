В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.
В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет? Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой. В этой стране много кто что должен по Конституции. С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
vetka написав:А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
В гос, как и в частных клиниках работают разные люди с разной квалификацией. Поскольку врачи массово покидают Украину хорошие врачи скоро здесь будут на вес золота
Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.
Vladdy написав:Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.
Европа очень разная. В восточной типа Польши, Чехии или бедной Португалии достаточно сдать язык на минимальном уровне и начинать работать врачом, а не санитаром
safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.
В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет? Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой. В этой стране много кто что должен по Конституции. С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
Вы много обслуживались в частных клиниках? Или "не читал но осуждаю"? Я на своем опыте, опыте родственников могу сказать совершенно противоположное, причем, если бы не частные клиники с грамотными врачами и хорошим оборудованием, скорее всего близкого человека бы уже не было.