В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Нед 07 жов, 2018 17:54

Faceless написав: Вы много обслуживались в частных клиниках? Или "не читал но осуждаю"? Я на своем опыте, опыте родственников могу сказать совершенно противоположное, причем, если бы не частные клиники с грамотными врачами и хорошим оборудованием, скорее всего близкого человека бы уже не было. Вы много обслуживались в частных клиниках? Или "не читал но осуждаю"? Я на своем опыте, опыте родственников могу сказать совершенно противоположное, причем, если бы не частные клиники с грамотными врачами и хорошим оборудованием, скорее всего близкого человека бы уже не было.

Знакомая работает в частной клинике украинской. Если нужен врач - она отводит меня - когда нужный врач ведет прием в обычной поликлинике или в стационаре тоже государственном, а не в частой клинике. Большинство "частных" имеют основное место работы в государственных больницах. А в частную клинику являются по вызовам - по предварительной записи, когда он там нужен. Качество врача - обычно оцениваем по отзывам других врачей, совсем не по признаку "частный" он или нет.Дочка другой знакомой лечила зубы у частника - с хорошими отзывами от его пациентов. Он ей удалило здоровый зуб по ошибке. Потом стал лечить больной- задел рядом еще один здоровый. ЕЕ мать мне рассказывала и очень радовалась - что ей удалось "вернуть деньги за лечение", но молодой девушке угробили 3 зуба - и их не вернуть. Сколько еще зубов у нее осталось на таких частников ? Якобы это была врачебная ошибка. Раз вернул деньги за лечение - возможно. Но и это не просто. А в суде так вовсе ничего не доказать.Есть истории на много страшнее. Что бы открыть частную клинику - или кабинет - нужен капитал, а не врачебный талант. Посмеялся - про вашу частную клинику "с хорошим оборудованием" - оборудование стоит миллионы долларов. И вряд ли какой-то врач имеет миллионы. Вложили деньги бизнесмены - их - миллионы долларов нужно отбить. А это огромные суммы. Смысл любого бизнеса - прибыль получить максимально. Нужно не только вернуть вложенные миллионы долларов, но и прибыль постоянная. У нас целая система в частных клиниках по выкачиванию денег из пациентов - основная цель бизнеса - прибыль, а не здоровье пациента. Получается лечить им нельзя больных - здоровый человек - 1 раз заплатит - и забудет про врачей. А больной врачам постоянно будет все свои деньги отдавать - именно это цель любого бизнеса - прибыль.Мало у кого есть деньги на частников в нашей стране. Частникам тоже не очень жирно в любом случае. Если бы у нас люди жили в достатке , имели мед. страховки, возможно они бы имели что-то.... А у нас нищее население. Ожидать что при массово нищих украинцах - врачи обогатятся - наивно.Ну и цель любого бизнеса - прибыль.... Так частные больницы - насосы для выкачивания денег из пациентов по определению. У нас так. И даже это проблематично. Нищее население. В цивилизованном мире - как минимум - на врача можно подать в суд и защитить свои права. У нас изо всех сил удерживают и насаждают СОВОК - полное бесправие пациентов - да и всех, и везде - в стране нет правового поля. Тут плохо и врачам, и их пациентам, и здоровым людям тоже. И все нищие, за исключением криминальных элементов . Помните Форда ? Капиталисту нужны богатые рабочие- что бы они покупали его автомобили, иначе колесо " деньги-товар-деньги" остановится - его автозаводы. Из чего следует - что при нищем население капитализм не возможен.Врачу нужны богатые пациенты и правовое поле - что бы пациенты имели деньги и защиту - то есть могли доверится врачам и понесли к ним деньги. Но правового поля у нас нет и обсеченных людей тоже.Мы далеко ушили - от темы безработицы и субсидий. Очевидно - нет прибыли - нет рабочих мест. А есть высокие зарплаты - появляется прибыль и новые работе места. Закон капитализма. Но у нас его никто не строит.