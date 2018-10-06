В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.
В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет? Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой. В этой стране много кто что должен по Конституции. С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
vetka написав:А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
В гос, как и в частных клиниках работают разные люди с разной квалификацией. Поскольку врачи массово покидают Украину хорошие врачи скоро здесь будут на вес золота
Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.
Vladdy написав:Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.
Европа очень разная. В восточной типа Польши, Чехии или бедной Португалии достаточно сдать язык на минимальном уровне и начинать работать врачом, а не санитаром
safonovstanislav написав:Нет, за такую зарплату не лечил бы. Но и не совершал бы уголовные преступления, беря взятки. Преступники должны сидеть в тюрьме. Низкая зарплата никак не оправдывает криминал.
В чем криминал? В том, что врач добирает с пациента себе на жизнь в искаженной системе здравоохранения Украины загибающейся последние 27 лет? Даже на международных конференциях врачей никто не называет это взяткой. В этой стране много кто что должен по Конституции. С вас взяли деньги и не вылечили? Так не ходите в украинские поликлиники и больницы, лечитесь в частных или еще лучше за границей.
А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
Вы много обслуживались в частных клиниках? Или "не читал но осуждаю"? Я на своем опыте, опыте родственников могу сказать совершенно противоположное, причем, если бы не частные клиники с грамотными врачами и хорошим оборудованием, скорее всего близкого человека бы уже не было.
Vladdy написав:Тільки ви забули додати - що "хороші" лікарі в Європі максимум будуть працювати санітаром-початківцем типу підсобника. Бо здати стандартні екзамени та пройти ординатуру реально можуть одиниці. Кому що краще - нехай вибирають. Якщо лікар щось вміє та цінує власну репутацію - він в Україні шановний пан, і йому не дуже весело туди їхати, бо до практики ніхто його не допустить, тож треба все спочатку починати.
Европа очень разная. В восточной типа Польши, Чехии или бедной Португалии достаточно сдать язык на минимальном уровне и начинать работать врачом, а не санитаром
Поддерживаю. Знакомая журналистка без мед. образования -несколько лет проработала в Сиднее -в стоматологическом кабинете "ассистентом" стоматолога. Она вела запись пациентов на телефоне и в комп, даже стерилизовала и подавала инструменты. Зарплаты там около 2000-3000 долларов - за такую работу. Но это вовсе без мед. образования и не санитарка все же.
Faceless написав:Вы много обслуживались в частных клиниках? Или "не читал но осуждаю"? Я на своем опыте, опыте родственников могу сказать совершенно противоположное, причем, если бы не частные клиники с грамотными врачами и хорошим оборудованием, скорее всего близкого человека бы уже не было.
Знакомая работает в частной клинике украинской. Если нужен врач - она отводит меня - когда нужный врач ведет прием в обычной поликлинике или в стационаре тоже государственном, а не в частой клинике. Большинство "частных" имеют основное место работы в государственных больницах. А в частную клинику являются по вызовам - по предварительной записи, когда он там нужен. Качество врача - обычно оцениваем по отзывам других врачей, совсем не по признаку "частный" он или нет.
Дочка другой знакомой лечила зубы у частника - с хорошими отзывами от его пациентов. Он ей удалило здоровый зуб по ошибке. Потом стал лечить больной- задел рядом еще один здоровый. ЕЕ мать мне рассказывала и очень радовалась - что ей удалось "вернуть деньги за лечение", но молодой девушке угробили 3 зуба - и их не вернуть. Сколько еще зубов у нее осталось на таких частников ? Якобы это была врачебная ошибка. Раз вернул деньги за лечение - возможно. Но и это не просто. А в суде так вовсе ничего не доказать.
Есть истории на много страшнее. Что бы открыть частную клинику - или кабинет - нужен капитал, а не врачебный талант. Посмеялся - про вашу частную клинику "с хорошим оборудованием" - оборудование стоит миллионы долларов. И вряд ли какой-то врач имеет миллионы. Вложили деньги бизнесмены - их - миллионы долларов нужно отбить. А это огромные суммы. Смысл любого бизнеса - прибыль получить максимально. Нужно не только вернуть вложенные миллионы долларов, но и прибыль постоянная. У нас целая система в частных клиниках по выкачиванию денег из пациентов - основная цель бизнеса - прибыль, а не здоровье пациента. Получается лечить им нельзя больных - здоровый человек - 1 раз заплатит - и забудет про врачей. А больной врачам постоянно будет все свои деньги отдавать - именно это цель любого бизнеса - прибыль.
Мало у кого есть деньги на частников в нашей стране. Частникам тоже не очень жирно в любом случае. Если бы у нас люди жили в достатке , имели мед. страховки, возможно они бы имели что-то.... А у нас нищее население. Ожидать что при массово нищих украинцах - врачи обогатятся - наивно.
Ну и цель любого бизнеса - прибыль.... Так частные больницы - насосы для выкачивания денег из пациентов по определению. У нас так. И даже это проблематично. Нищее население. В цивилизованном мире - как минимум - на врача можно подать в суд и защитить свои права. У нас изо всех сил удерживают и насаждают СОВОК - полное бесправие пациентов - да и всех, и везде - в стране нет правового поля. Тут плохо и врачам, и их пациентам, и здоровым людям тоже. И все нищие, за исключением криминальных элементов . Помните Форда ? Капиталисту нужны богатые рабочие- что бы они покупали его автомобили, иначе колесо " деньги-товар-деньги" остановится - его автозаводы. Из чего следует - что при нищем население капитализм не возможен.
Врачу нужны богатые пациенты и правовое поле - что бы пациенты имели деньги и защиту - то есть могли доверится врачам и понесли к ним деньги. Но правового поля у нас нет и обсеченных людей тоже.
Мы далеко ушили - от темы безработицы и субсидий. Очевидно - нет прибыли - нет рабочих мест. А есть высокие зарплаты - появляется прибыль и новые работе места. Закон капитализма. Но у нас его никто не строит.
Есть некоторые очень прибыльные ниши, в которых большая часть работников - это аферисты. Здравоохранение - это одна из них, наряду с ремонтом авто, настройкой компьютера и другими, где произвести работу нужно срочно, а клиенты слабо разбираются в этой сфере и не могут проконтролировать как объём работ, их необходимость, так и цену. Вылечить хорошо могут и в частной клинике, и в госклинике, а могут и не вылечить, содрав мешок денег. Мне знакомая хирург рассказывала, как из родственников больных выкачивают последнее на дорогостоящие процедуры, зная, что человеку уже ничего не поможет.
kalinavalera1 написав:А у нас нищее население...
Не вижу я нищего населения. У меня прям какой-то диссонанс между тем, что пишут в интернете и распространяют в сми, и тем, что я вижу на улицах. Я вижу, наоборот, как люди с жиру бесятся. А вот нищих не вижу
kalinavalera1 написав:В цивилизованном мире - как минимум - на врача можно подать в суд и защитить свои права.
У нас правовая система намного более продвинутая, чем в большинстве стран мира, т.к. писалась с нуля после приобретения независимости, и вобрала в себя самое лучшее. Именно по-этому весь интернет забит роликами, как натягивают полицейских в правовом поле. В других странах, особенно в Европе, в основном полицейский беспредел, т.е. сначала землю будете жувать, закуют в наручники, отсидите в камере, а когда выпустят, только тогда будете доказывать что полицаи были не правы. У нас такого нет. А вот с медициной проблема, чтоб суд встал на вашу сторону, нужны доказательства, которые по понятным причинам собрать невозможно.