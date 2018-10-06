В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10

shapo написав: Т.е. украинские врачи это аферисты? А врачи в мире, тоже? Т.е. украинские врачи это аферисты? А врачи в мире, тоже?

shapo написав: А они незаметны, поэтому и не видны.

Это многочисленные (13 млн) пенсионеры если им не помогают дети. А они незаметны, поэтому и не видны.Это многочисленные (13 млн) пенсионеры если им не помогают дети.

Значительная часть врачей в Украине - да. Насчёт мира - не знаю. Даже, если вас вылечат, это не значит, что сделают оптимальным способом. Назначат ненужный анализ и лекарство, с которых получат откаты. А в случае операции, могут вообще что-то из купленного вами не использовать, а вернуть в аптеку по договоренности, и никак вы ничего не проконтролируете. Это не говоря уже о получении взяток, что само по себе является уголовным преступлениемПенсия в Украине никогда не была высокой, в ссср вроде тоже. По-этому винить могут только себя. О чём они думали до выхода на пенсию? Причём, у многих таких "нищих" пенсионеров, по квартире в городе или паю земли в селе, которые достались им бесплатно. Ещё и субсидию просят, чтоб оплачивать коммуналку в СВОЕЙ квартире. А то, что у кого-то вообще своего жилья нет, и ничего, живут как-то.