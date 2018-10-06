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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:32

Faceless

А сколько в Украине настоящих клиник?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:Т.е. украинские врачи это аферисты? А врачи в мире, тоже?

Значительная часть врачей в Украине - да. Насчёт мира - не знаю. Даже, если вас вылечат, это не значит, что сделают оптимальным способом. Назначат ненужный анализ и лекарство, с которых получат откаты. А в случае операции, могут вообще что-то из купленного вами не использовать, а вернуть в аптеку по договоренности, и никак вы ничего не проконтролируете. Это не говоря уже о получении взяток, что само по себе является уголовным преступлением

  shapo написав:А они незаметны, поэтому и не видны.
Это многочисленные (13 млн) пенсионеры если им не помогают дети.

Пенсия в Украине никогда не была высокой, в ссср вроде тоже. По-этому винить могут только себя. О чём они думали до выхода на пенсию? Причём, у многих таких "нищих" пенсионеров, по квартире в городе или паю земли в селе, которые достались им бесплатно. Ещё и субсидию просят, чтоб оплачивать коммуналку в СВОЕЙ квартире. А то, что у кого-то вообще своего жилья нет, и ничего, живут как-то.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:16

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:Мы точно в разных странах живем. Те, кто хоть раз сталкивался с украинскими судами просто рассмеются вам в лицо

А что не так с нашими судами? По-моему самая некоррумпированная структура у нас в стране. 5 разных дел было у меня в судах, каждый раз разные судьи. Несмотря на то, что выиграл не все дела, всегда всё было честно, справедливо и по закону. Причём, если первое дело рассматривали 9 месяцев в домайдановые времена, то последнее рассмотрели за 5 дней с момента подачи иска!
safonovstanislav
 
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