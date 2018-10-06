В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Пон 08 жов, 2018 10:52

safonovstanislav написав: shapo написав: Т.е. украинские врачи это аферисты? А врачи в мире, тоже? Т.е. украинские врачи это аферисты? А врачи в мире, тоже?

Значительная часть врачей в Украине - да. Насчёт мира - не знаю. Даже, если вас вылечат, это не значит, что сделают оптимальным способом. Назначат ненужный анализ и лекарство, с которых получат откаты. А в случае операции, могут вообще что-то из купленного вами не использовать, а вернуть в аптеку по договоренности, и никак вы ничего не проконтролируете. Это не говоря уже о получении взяток, что само по себе является уголовным преступлением Значительная часть врачей в Украине - да. Насчёт мира - не знаю. Даже, если вас вылечат, это не значит, что сделают оптимальным способом. Назначат ненужный анализ и лекарство, с которых получат откаты. А в случае операции, могут вообще что-то из купленного вами не использовать, а вернуть в аптеку по договоренности, и никак вы ничего не проконтролируете. Это не говоря уже о получении взяток, что само по себе является уголовным преступлением

safonovstanislav написав: shapo написав: А они незаметны, поэтому и не видны.

Это многочисленные (13 млн) пенсионеры если им не помогают дети. А они незаметны, поэтому и не видны.Это многочисленные (13 млн) пенсионеры если им не помогают дети.

Пенсия в Украине никогда не была высокой, в ссср вроде тоже. По-этому винить могут только себя. О чём они думали до выхода на пенсию? Причём, у многих таких "нищих" пенсионеров, по квартире в городе или паю земли в селе, которые достались им бесплатно. Ещё и субсидию просят, чтоб оплачивать коммуналку в СВОЕЙ квартире. А то, что у кого-то вообще своего жилья нет, и ничего, живут как-то. Пенсия в Украине никогда не была высокой, в ссср вроде тоже. По-этому винить могут только себя. О чём они думали до выхода на пенсию? Причём, у многих таких "нищих" пенсионеров, по квартире в городе или паю земли в селе, которые достались им бесплатно. Ещё и субсидию просят, чтоб оплачивать коммуналку в СВОЕЙ квартире. А то, что у кого-то вообще своего жилья нет, и ничего, живут как-то.

Вы кто, врач, знакомы с протоколами лечения что рассуждаете о том,что нужно делать при лечении, а что нет?Врачи, поставленные в условия выживания или ухода из профессии, или эмиграции нынешним государством, вынуждены брать с пациентов не за подпись или разрешение как чиновники-взяточники, а за то,что спасают самое дорогое что есть у человека - его здоровье.При этом сумма вам озвучивается заранее - не хотите не платите и лечитесь сами.Про СССР не нужно. Пенсия в СССР была с середины 70-х 120 руб, за стаж платили надбавку 10%, т.е. 132 руб. У военных,гэбистов и персональные были побольше. Вам напомнить сколько тогда стоила,коммуналка,проезд, питание? Молодой инженер получал столько.Обвинять пенсионеров в том, что они не думали ранее о выходе на пенсию -свинство,т.к. их здоровье было положено на создание инфраструктуры государства которое разворовывается последние 27 лет доставшись небольшой кучке негодяев с партийным,комсомольским или уголовным прошлым.Про пай в селе и квартиру в городе совсем смешно. Пай давали колхозникам у которых не было квартир в городе (разве что кроме председателя колхоза), а городские пенсионеры не получили никаких паев. И "бесплатная" квартира - результат недоплаченной зарплаты.И вот какие негодяи-пенсионеры просят субсидию чтобы заплатить коммуналку зимой в 2-3 тыс.грн имея пенсию 1700-2500.