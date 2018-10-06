Faceless
А сколько в Украине настоящих клиник?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Значительная часть врачей в Украине - да. Насчёт мира - не знаю. Даже, если вас вылечат, это не значит, что сделают оптимальным способом. Назначат ненужный анализ и лекарство, с которых получат откаты. А в случае операции, могут вообще что-то из купленного вами не использовать, а вернуть в аптеку по договоренности, и никак вы ничего не проконтролируете. Это не говоря уже о получении взяток, что само по себе является уголовным преступлением
Пенсия в Украине никогда не была высокой, в ссср вроде тоже. По-этому винить могут только себя. О чём они думали до выхода на пенсию? Причём, у многих таких "нищих" пенсионеров, по квартире в городе или паю земли в селе, которые достались им бесплатно. Ещё и субсидию просят, чтоб оплачивать коммуналку в СВОЕЙ квартире. А то, что у кого-то вообще своего жилья нет, и ничего, живут как-то.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:16
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
А что не так с нашими судами? По-моему самая некоррумпированная структура у нас в стране. 5 разных дел было у меня в судах, каждый раз разные судьи. Несмотря на то, что выиграл не все дела, всегда всё было честно, справедливо и по закону. Причём, если первое дело рассматривали 9 месяцев в домайдановые времена, то последнее рассмотрели за 5 дней с момента подачи иска!
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:52
Вы кто, врач, знакомы с протоколами лечения что рассуждаете о том,что нужно делать при лечении, а что нет?
Врачи, поставленные в условия выживания или ухода из профессии, или эмиграции нынешним государством, вынуждены брать с пациентов не за подпись или разрешение как чиновники-взяточники, а за то,что спасают самое дорогое что есть у человека - его здоровье.
При этом сумма вам озвучивается заранее - не хотите не платите и лечитесь сами.
Про СССР не нужно. Пенсия в СССР была с середины 70-х 120 руб, за стаж платили надбавку 10%, т.е. 132 руб. У военных,гэбистов и персональные были побольше. Вам напомнить сколько тогда стоила,коммуналка,проезд, питание? Молодой инженер получал столько.
Обвинять пенсионеров в том, что они не думали ранее о выходе на пенсию -свинство,т.к. их здоровье было положено на создание инфраструктуры государства которое разворовывается последние 27 лет доставшись небольшой кучке негодяев с партийным,комсомольским или уголовным прошлым.
Про пай в селе и квартиру в городе совсем смешно. Пай давали колхозникам у которых не было квартир в городе (разве что кроме председателя колхоза), а городские пенсионеры не получили никаких паев. И "бесплатная" квартира - результат недоплаченной зарплаты.
И вот какие негодяи-пенсионеры просят субсидию чтобы заплатить коммуналку зимой в 2-3 тыс.грн имея пенсию 1700-2500.
В игноре Kart
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:56
Может,для рекламы район,город и фио судьи назовете? Потому что в Печерском суде Киева таких назвать не могу.
В игноре Kart
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:16
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Считаете это нормальным? А тех, кто не даёт или даёт мало, монетизируют другими способами, например, как я описал. У нас врачи не клятву Гиппократа приносят, а клятву богу денег. Если бы за смерть пациента доплачивали, у нас бы каждый пациент умирал, даже с простудой.
Всё, что было при совке, разворовали в первые же годы независимости. Уже десятки лет нечего разворовывать.
При этом, имеют собственность, стоимостью 1 000 000 гривен. Нет денег, чтоб содержать СВОЮ собственность, продавай. Может ещё будем пенсионерам на бензин скидываться, которые купили мерседес или порше, а теперь с пенсией 1700-2500 гривен не хватает денег на заправку машины?
Запорожье, Коммунарский районный суд. Фио судей не назову, т.к. лень искать
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:35
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Пенсионерам работать не нужно, т.е. можно спокойно ехать жить в село. Домик в селе много денег не просит. Отапливать можно экономно, дрова стоят копейки, а можно вообще не отапливать, сидеть под одеялами, электричество и воду почти не тратить. Коммуналка будет выходить реально копейки. И не потребуется ни у кого ничего просить, никаких субсидий. Ещё и на разницу между ценой квартиры в городе и домом в селе, можно сделать неплохую прибавку к пенсии.
Так вот, shapo, ответьте на 1 простой вопрос.
Почему я, человек, у которого своего жилья нет совсем, должен скидываться своими налогами тем, кто владеет дорогим и слишком затратным в обслуживании жильём?
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:00
В Украине много кто клятвы дает - президент,парламент, судьи. У них о выполнении не забыли спросить?
Я считаю, что в Украине разрушена не самая плохая система здравоохранения СССР и на ее руинах ничего не создано и даже внятного проекта не просматривается.
Тех врачей кто еще не ушел из профессии,не эмигрировал и продолжает работать нужно уважать и ценить, т.к. скоро и их не будет.Просто с советских времен люди привыкли, что медицина бесплатна и сильно не довольны тем, что за здоровье нужно платить.
Вранье. До сих пор "прихватизируют".
1млн грн - это однокомнатная не в самом худшем районе Киева.Это ее должен продать пенсионер? Про машину у пенсионеров совсем не смешно.
Не верю-с, т.к. и раньше там было тоже что и везде, а сейчас туда Ренат из Донецка перебрался
В игноре Kart
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:09
Когда вы пишите такую ахинею ( простите за резкость) , то все-таки иногда перед писанием представляйте о ком идет речь.
Эти люди себя уже плохо обслуживают, а вы им предлагаете печное отопление (газом топить сейчас очень дорого,дороже чем ЦО в многоквартирном доме),носить воду из колодца и не мыться неделями с вшами.
Продать квартиру чтобы тебя не кинули при продаже и не надул внезапно обанкротившийся банк иногда и у молодых не получается, а вы,доброхот, предлагаете это плохо видящим и слышащим людям иногда ни разу в жизни такого не делавших и боящихся всего и всех.
Про то,как вы своими налогами кого-то содержите,не смешите. Ментов вы содержите, президентов,сбу-ников, любимых судей.
А ненависть к пенсионерам, субсидиантам и пр. сознательно провоцируется нынешней властью чтобы отвести критику от своего бездарного воровского правления.
В игноре Kart
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