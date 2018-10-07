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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:28

  safonovstanislav написав:Это всё верно, но, я о том, что владельцы хоть какой-нибудь недвижимости - далеко не самые бедные люди в Украине. Как можно просить деньги на коммуналку, имея недвижимости на миллион? Не хочешь менять условия на худшие, свою квартиру можно продать и арендовать такую же, вплоть до той же самой квартиры, которую продал. А вот, когда деньги совсем закончатся, тогда уже проси помощи, наряду с теми, кто своей квартиры никогда и не имел. Имхо.


Про "безопасную" продажу и размещение полученных от продажи средств я уже писал.
Теперь,оказывается,в Украине есть цивилизованный рынок аренды жилья ( звучит почти как честный запорожский судья) где 70-летний пенсионер со скарбом должен тыняться по чужим углам потому, что ему нарисовали взятые с потолка тарифы очередные рехформаторы

  safonovstanislav написав:Нет у меня никакой ненависти ни к кому. Просто, считаю очень лицемерными жалобы на плохую жизнь от людей, которые живут в своей квартире.


Вот негодяи.
И как это до сих это благородное государство не отобрало у них единственное накопленное за всю жизнь - однокомнатную квартиру.
Ну ничего, с такими борцами-рыночниками как вы оно сейчас начнет это исправлять



  safonovstanislav написав:Конечно, как только человек становится пенсионером, сразу беднеет, вся его собственность сгорает, банковские счета забирает банк в счет пенсионерства, а он сам вынужден становится в очередь за субсидией. Да у нас пенсионный возраст 60 лет! За 42 года можно столько денег заработать, что 10 пенсий получится самому себе платить. Если же не думал о своём будущем, значит сиди на шее у государства, получай субсидию, и минимум денег, чтоб не помереть с голоду.


"Если бы я был такой умный вчера как ты сегодня".
Вам, или не знающем, или не хотящим знать как эта власть "кинула" всех, и в первую очередь пенсионеров искренне верящих ей,могу рассказать, что в январе 1992г советские вклады в сбербанк были обесценены за одну ночь в 10 раз. До этого в 1990г была реформа Павлова с изьятием 50 и 100-рублевых купюр.
Купоно-карбованцами до 1996г вы бы тоже сильно накопили когда все стали миллионерами.
За 22 года своего существования во сколько раз обесценилась гривна -в 28,2/1,8=15,6
Вы бы еще про правильные инвестиции что-нибудь рассказали тем, кто не видел в 90-х погибших борцов за рыночную экономику.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:45

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

shapo, мне трудно судить о 90х и начале 2000х. Может быть Вы и правы, насчёт сохранения, а тем более накопления денег в те времена.

Мне нравится, что говорит, многими здесь нелюбимый автор
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:33

  safonovstanislav написав:shapo, мне трудно судить о 90х и начале 2000х. Может быть Вы и правы, насчёт сохранения, а тем более накопления денег в те времена.

Мне нравится, что говорит, многими здесь нелюбимый автор


Этот бездарь, директор анал-центра с одним-единственным сотрудником в собственном лице нелюбим здесь вполне заслуженно.
В теории он полный ноль, прогнозы его ничего не стоят равно как и советы.
Не нужно быть экономистом чтобы заметить огромную разницу между доходами разных категорий населения Украины - того, что нет в нормальных странах.
И если этот клоун советует не надеяться на государство, то почему он не говорит, что такому государству тогда незачем платить налоги?
Про советские пенсии в 60 рублей пусть расскажет тому, кто тогда не жил. Были,естественно,и такие при малом стаже и малой зарплате, но нормально отработавший человек, не персональный пенсионер, вполне мог заработать 132 руб с середины 70-х.
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shapo
 
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