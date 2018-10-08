В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Пон 08 жов, 2018 13:28

safonovstanislav написав: Это всё верно, но, я о том, что владельцы хоть какой-нибудь недвижимости - далеко не самые бедные люди в Украине. Как можно просить деньги на коммуналку, имея недвижимости на миллион? Не хочешь менять условия на худшие, свою квартиру можно продать и арендовать такую же, вплоть до той же самой квартиры, которую продал. А вот, когда деньги совсем закончатся, тогда уже проси помощи, наряду с теми, кто своей квартиры никогда и не имел. Имхо. Это всё верно, но, я о том, что владельцы хоть какой-нибудь недвижимости - далеко не самые бедные люди в Украине. Как можно просить деньги на коммуналку, имея недвижимости на миллион? Не хочешь менять условия на худшие, свою квартиру можно продать и арендовать такую же, вплоть до той же самой квартиры, которую продал. А вот, когда деньги совсем закончатся, тогда уже проси помощи, наряду с теми, кто своей квартиры никогда и не имел. Имхо.

safonovstanislav написав: Нет у меня никакой ненависти ни к кому. Просто, считаю очень лицемерными жалобы на плохую жизнь от людей, которые живут в своей квартире. Нет у меня никакой ненависти ни к кому. Просто, считаю очень лицемерными жалобы на плохую жизнь от людей, которые живут в своей квартире.

safonovstanislav написав: Конечно, как только человек становится пенсионером, сразу беднеет, вся его собственность сгорает, банковские счета забирает банк в счет пенсионерства, а он сам вынужден становится в очередь за субсидией. Да у нас пенсионный возраст 60 лет! За 42 года можно столько денег заработать, что 10 пенсий получится самому себе платить. Если же не думал о своём будущем, значит сиди на шее у государства, получай субсидию, и минимум денег, чтоб не помереть с голоду. Конечно, как только человек становится пенсионером, сразу беднеет, вся его собственность сгорает, банковские счета забирает банк в счет пенсионерства, а он сам вынужден становится в очередь за субсидией. Да у нас пенсионный возраст 60 лет! За 42 года можно столько денег заработать, что 10 пенсий получится самому себе платить. Если же не думал о своём будущем, значит сиди на шее у государства, получай субсидию, и минимум денег, чтоб не помереть с голоду.

Про "безопасную" продажу и размещение полученных от продажи средств я уже писал.Теперь,оказывается,в Украине есть цивилизованный рынок аренды жилья ( звучит почти как честный запорожский судья) где 70-летний пенсионер со скарбом должен тыняться по чужим углам потому, что ему нарисовали взятые с потолка тарифы очередные рехформаторыВот негодяи.И как это до сих это благородное государство не отобрало у них единственное накопленное за всю жизнь - однокомнатную квартиру.Ну ничего, с такими борцами-рыночниками как вы оно сейчас начнет это исправлять"Если бы я был такой умный вчера как ты сегодня".Вам, или не знающем, или не хотящим знать как эта власть "кинула" всех, и в первую очередь пенсионеров искренне верящих ей,могу рассказать, что в январе 1992г советские вклады в сбербанк были обесценены за одну ночь в 10 раз. До этого в 1990г была реформа Павлова с изьятием 50 и 100-рублевых купюр.Купоно-карбованцами до 1996г вы бы тоже сильно накопили когда все стали миллионерами.За 22 года своего существования во сколько раз обесценилась гривна -в 28,2/1,8=15,6Вы бы еще про правильные инвестиции что-нибудь рассказали тем, кто не видел в 90-х погибших борцов за рыночную экономику.