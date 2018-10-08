RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:28

  safonovstanislav написав:Это всё верно, но, я о том, что владельцы хоть какой-нибудь недвижимости - далеко не самые бедные люди в Украине. Как можно просить деньги на коммуналку, имея недвижимости на миллион? Не хочешь менять условия на худшие, свою квартиру можно продать и арендовать такую же, вплоть до той же самой квартиры, которую продал. А вот, когда деньги совсем закончатся, тогда уже проси помощи, наряду с теми, кто своей квартиры никогда и не имел. Имхо.


Про "безопасную" продажу и размещение полученных от продажи средств я уже писал.
Теперь,оказывается,в Украине есть цивилизованный рынок аренды жилья ( звучит почти как честный запорожский судья) где 70-летний пенсионер со скарбом должен тыняться по чужим углам потому, что ему нарисовали взятые с потолка тарифы очередные рехформаторы

  safonovstanislav написав:Нет у меня никакой ненависти ни к кому. Просто, считаю очень лицемерными жалобы на плохую жизнь от людей, которые живут в своей квартире.


Вот негодяи.
И как это до сих это благородное государство не отобрало у них единственное накопленное за всю жизнь - однокомнатную квартиру.
Ну ничего, с такими борцами-рыночниками как вы оно сейчас начнет это исправлять



  safonovstanislav написав:Конечно, как только человек становится пенсионером, сразу беднеет, вся его собственность сгорает, банковские счета забирает банк в счет пенсионерства, а он сам вынужден становится в очередь за субсидией. Да у нас пенсионный возраст 60 лет! За 42 года можно столько денег заработать, что 10 пенсий получится самому себе платить. Если же не думал о своём будущем, значит сиди на шее у государства, получай субсидию, и минимум денег, чтоб не помереть с голоду.


"Если бы я был такой умный вчера как ты сегодня".
Вам, или не знающем, или не хотящим знать как эта власть "кинула" всех, и в первую очередь пенсионеров искренне верящих ей,могу рассказать, что в январе 1992г советские вклады в сбербанк были обесценены за одну ночь в 10 раз. До этого в 1990г была реформа Павлова с изьятием 50 и 100-рублевых купюр.
Купоно-карбованцами до 1996г вы бы тоже сильно накопили когда все стали миллионерами.
За 22 года своего существования во сколько раз обесценилась гривна -в 28,2/1,8=15,6
Вы бы еще про правильные инвестиции что-нибудь рассказали тем, кто не видел в 90-х погибших борцов за рыночную экономику.
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 107
З нами з: 29.05.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:45

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

shapo, мне трудно судить о 90х и начале 2000х. Может быть Вы и правы, насчёт сохранения, а тем более накопления денег в те времена.

Мне нравится, что говорит, многими здесь нелюбимый автор
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 10.05.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:33

  safonovstanislav написав:shapo, мне трудно судить о 90х и начале 2000х. Может быть Вы и правы, насчёт сохранения, а тем более накопления денег в те времена.

Мне нравится, что говорит, многими здесь нелюбимый автор


Этот бездарь, директор анал-центра с одним-единственным сотрудником в собственном лице нелюбим здесь вполне заслуженно.
В теории он полный ноль, прогнозы его ничего не стоят равно как и советы.
Не нужно быть экономистом чтобы заметить огромную разницу между доходами разных категорий населения Украины - того, что нет в нормальных странах.
И если этот клоун советует не надеяться на государство, то почему он не говорит, что такому государству тогда незачем платить налоги?
Про советские пенсии в 60 рублей пусть расскажет тому, кто тогда не жил. Были,естественно,и такие при малом стаже и малой зарплате, но нормально отработавший человек, не персональный пенсионер, вполне мог заработать 132 руб с середины 70-х.
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 107
З нами з: 29.05.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 22:26

  shapo написав:
  vetka написав:А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).


В гос, как и в частных клиниках работают разные люди с разной квалификацией. Поскольку врачи массово покидают Украину хорошие врачи скоро здесь будут на вес золота


А часто одни и те же. Только до обеда в госбольничке, а после обеда в частной. Причем в госбольничке он как правило не лечит, а собирает клиентуру и говорит куда прийти на лечение после обеда.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 07:24

  Ratatui написав:
А часто одни и те же. Только до обеда в госбольничке, а после обеда в частной. Причем в госбольничке он как правило не лечит, а собирает клиентуру и говорит куда прийти на лечение после обеда.

Хорошему врачу это не надо - их и так ищут
В игноре Kart
shapo
 
Повідомлень: 107
З нами з: 29.05.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:29

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:Мы точно в разных странах живем. Те, кто хоть раз сталкивался с украинскими судами просто рассмеются вам в лицо

Вы перепутали цитату - она не моя - про то, какая у нас прекрасная правовая система. Я сам кому угодно в лицо рассмеюсь на такое заявление. Исправьте автора той цитаты в вашем посте - плиз - это safonovstanislav писал!
Нет у нас вовсе правовой системы. То , что существует - система бесправия. Поражаюсь что вы сним переписываетесь - это биоробот или автомат какой-то запрограммированный. Он же пишет - что у нас все хорошо. Все такие богатые, что "с жиру бесятся", что пенсионерам легко "продать квартиру" и тянуть на себе дом в сельской местности .... Там хлеб привозят раз в неделю и тп.

Не понимаю - за чем мы платим налоги ?! Что мы имеем от государства ? А ндс ?!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 09 жов, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:41

  shapo написав:
  Ratatui написав:
А часто одни и те же. Только до обеда в госбольничке, а после обеда в частной. Причем в госбольничке он как правило не лечит, а собирает клиентуру и говорит куда прийти на лечение после обеда.

Хорошему врачу это не надо - их и так ищут


Смешно ! Их, хороших врачей ищут-ищут и не находят. Кто выдает такое звание "хороший врач" ? Я близок к миру медицины - там считается - что "хороший врач" получают такой статус - которые вежливо разговаривают, помнят имя больного и терпеливо его выслушивают. Определить - хороший ли специалист реально врач очень сложно, тем более для человека с улицы. Медицина в принципе наука не точная. Никогда точно не известно - что стало бы с больным - если бы его лечили иначе. Даже звания профессоров - покупаются. Сами врачи и медики "ищут хорошего врача, специалиста - и не находят". Может это отчасти из-за того , что лет 40 - у нас обучение в мед.вузах строго платное. А там где во главе угла - деньги дипломы получают часто не самые образованные.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:46

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  kalinavalera1 написав:Может это отчасти из-за того , что лет 40 - у нас обучение в мед.вузах строго платное.

И опять несете вранье и бред
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22177
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:59

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Может это отчасти из-за того , что лет 40 - у нас обучение в мед.вузах строго платное.

И опять несете вранье и бред


safonovstanislav - это вы ? :mrgreen: Зарабатываете честно на форуме и гордитесь этим ?

Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 07.05.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:14

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  kalinavalera1 написав:Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?

У вас паранойя и навязчивое желание врать, и тут действительно медицина бессильна. :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22177
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
5
1
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні подорожчає побутова техніка
R2 » Вів 09 жов, 2018 13:37
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 13:37
redmax11
В Україні злетять тарифи на комуналку: хто не відчує різниці 1, 2, 3
R2 » П'ят 21 вер, 2018 13:40
21 1638
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 10:15
if_ua_00
Що в Україні буде з цінами на бензин і дизель
R2 » Пон 08 жов, 2018 19:43
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 00:17
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.