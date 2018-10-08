В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
safonovstanislav написав:Это всё верно, но, я о том, что владельцы хоть какой-нибудь недвижимости - далеко не самые бедные люди в Украине. Как можно просить деньги на коммуналку, имея недвижимости на миллион? Не хочешь менять условия на худшие, свою квартиру можно продать и арендовать такую же, вплоть до той же самой квартиры, которую продал. А вот, когда деньги совсем закончатся, тогда уже проси помощи, наряду с теми, кто своей квартиры никогда и не имел. Имхо.
Про "безопасную" продажу и размещение полученных от продажи средств я уже писал. Теперь,оказывается,в Украине есть цивилизованный рынок аренды жилья ( звучит почти как честный запорожский судья) где 70-летний пенсионер со скарбом должен тыняться по чужим углам потому, что ему нарисовали взятые с потолка тарифы очередные рехформаторы
safonovstanislav написав:Нет у меня никакой ненависти ни к кому. Просто, считаю очень лицемерными жалобы на плохую жизнь от людей, которые живут в своей квартире.
Вот негодяи. И как это до сих это благородное государство не отобрало у них единственное накопленное за всю жизнь - однокомнатную квартиру. Ну ничего, с такими борцами-рыночниками как вы оно сейчас начнет это исправлять
safonovstanislav написав:Конечно, как только человек становится пенсионером, сразу беднеет, вся его собственность сгорает, банковские счета забирает банк в счет пенсионерства, а он сам вынужден становится в очередь за субсидией. Да у нас пенсионный возраст 60 лет! За 42 года можно столько денег заработать, что 10 пенсий получится самому себе платить. Если же не думал о своём будущем, значит сиди на шее у государства, получай субсидию, и минимум денег, чтоб не помереть с голоду.
"Если бы я был такой умный вчера как ты сегодня". Вам, или не знающем, или не хотящим знать как эта власть "кинула" всех, и в первую очередь пенсионеров искренне верящих ей,могу рассказать, что в январе 1992г советские вклады в сбербанк были обесценены за одну ночь в 10 раз. До этого в 1990г была реформа Павлова с изьятием 50 и 100-рублевых купюр. Купоно-карбованцами до 1996г вы бы тоже сильно накопили когда все стали миллионерами. За 22 года своего существования во сколько раз обесценилась гривна -в 28,2/1,8=15,6 Вы бы еще про правильные инвестиции что-нибудь рассказали тем, кто не видел в 90-х погибших борцов за рыночную экономику.
safonovstanislav написав:shapo, мне трудно судить о 90х и начале 2000х. Может быть Вы и правы, насчёт сохранения, а тем более накопления денег в те времена.
Мне нравится, что говорит, многими здесь нелюбимый автор
Этот бездарь, директор анал-центра с одним-единственным сотрудником в собственном лице нелюбим здесь вполне заслуженно. В теории он полный ноль, прогнозы его ничего не стоят равно как и советы. Не нужно быть экономистом чтобы заметить огромную разницу между доходами разных категорий населения Украины - того, что нет в нормальных странах. И если этот клоун советует не надеяться на государство, то почему он не говорит, что такому государству тогда незачем платить налоги? Про советские пенсии в 60 рублей пусть расскажет тому, кто тогда не жил. Были,естественно,и такие при малом стаже и малой зарплате, но нормально отработавший человек, не персональный пенсионер, вполне мог заработать 132 руб с середины 70-х.
vetka написав:А что в частных клиниках лечат марсиане? Те же самые хапуги и бестолочи, что у и государственных. Не жалко денег заплатить за излечение, а не за неправильно поставленный диагноз, а про отношение мед персонала к больным, особенно к пожилым, ессно за деньги оставляет желать лучшего (я про гослечебницы).
В гос, как и в частных клиниках работают разные люди с разной квалификацией. Поскольку врачи массово покидают Украину хорошие врачи скоро здесь будут на вес золота
А часто одни и те же. Только до обеда в госбольничке, а после обеда в частной. Причем в госбольничке он как правило не лечит, а собирает клиентуру и говорит куда прийти на лечение после обеда.
Ratatui написав: А часто одни и те же. Только до обеда в госбольничке, а после обеда в частной. Причем в госбольничке он как правило не лечит, а собирает клиентуру и говорит куда прийти на лечение после обеда.
shapo написав:Мы точно в разных странах живем. Те, кто хоть раз сталкивался с украинскими судами просто рассмеются вам в лицо
Вы перепутали цитату - она не моя - про то, какая у нас прекрасная правовая система. Я сам кому угодно в лицо рассмеюсь на такое заявление. Исправьте автора той цитаты в вашем посте - плиз - это safonovstanislav писал! Нет у нас вовсе правовой системы. То , что существует - система бесправия. Поражаюсь что вы сним переписываетесь - это биоробот или автомат какой-то запрограммированный. Он же пишет - что у нас все хорошо. Все такие богатые, что "с жиру бесятся", что пенсионерам легко "продать квартиру" и тянуть на себе дом в сельской местности .... Там хлеб привозят раз в неделю и тп.
Не понимаю - за чем мы платим налоги ?! Что мы имеем от государства ? А ндс ?!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 09 жов, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Ratatui написав: А часто одни и те же. Только до обеда в госбольничке, а после обеда в частной. Причем в госбольничке он как правило не лечит, а собирает клиентуру и говорит куда прийти на лечение после обеда.
Хорошему врачу это не надо - их и так ищут
Смешно ! Их, хороших врачей ищут-ищут и не находят. Кто выдает такое звание "хороший врач" ? Я близок к миру медицины - там считается - что "хороший врач" получают такой статус - которые вежливо разговаривают, помнят имя больного и терпеливо его выслушивают. Определить - хороший ли специалист реально врач очень сложно, тем более для человека с улицы. Медицина в принципе наука не точная. Никогда точно не известно - что стало бы с больным - если бы его лечили иначе. Даже звания профессоров - покупаются. Сами врачи и медики "ищут хорошего врача, специалиста - и не находят". Может это отчасти из-за того , что лет 40 - у нас обучение в мед.вузах строго платное. А там где во главе угла - деньги дипломы получают часто не самые образованные.
kalinavalera1 написав:Может это отчасти из-за того , что лет 40 - у нас обучение в мед.вузах строго платное.
И опять несете вранье и бред
safonovstanislav - это вы ? Зарабатываете честно на форуме и гордитесь этим ?
Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?
kalinavalera1 написав:Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?
У вас паранойя и навязчивое желание врать, и тут действительно медицина бессильна.