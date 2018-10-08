В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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kalinavalera1 написав:Он же пишет - что у нас все хорошо
Каждый — сам кузнец своего счастья. Расскажите, каким образом, лично вы, собираетесь улучшить ситуацию в своей жизни, что сделали для этого сегодня? Или сидите, и надеетесь на доброго дядю или добрую тётю, которые придут к власти, и лично вам будут повышать зарплату, понижать цены в супермаркетах, и докинут со своего кармана вам на пенсию? Другие пашут как проклятые, работая на своё будущее и настоящее. Ну, а тем, кто сидит бездельничает, ни одна власть не поможет. Есть ещё те, кто продаёт свою жизнь и здоровье, вкалывая по 8 часов в день за 6 000 гривен. Уж извините, сами себе такую жизнь и работу выбрали, нечего жаловаться, а пенсия будет ещё хуже, если эта зарплата хотя бы в белую.
Ну, а если вы уже пенсионер. Нужно было раньше думать о своём будущем. Вот, я сейчас арендую дом у пенсионера. Катается дядя на дорогой машине, отдыхает за границей по несколько раз в год. Вообщем, "выживает" как-то
kalinavalera1 написав:Не понимаю - за чем мы платим налоги ?! Что мы имеем от государства ? А ндс ?!
Понимаете или не понимаете - не имеет значения. Мир существует такой, как он есть. Если можете что-то изменить, значит идите и меняйте! Не можете, значит приспосабливайтесь к тому, что есть. Вы же сами видите, что налоги высокие, а пенсионные выплаты низкие, и скорее всего, в этом плане ситуация будет только ухудшаться.
Низкая зарплата? Сейчас возможностей в Украине немеряно. Несколько месяцев обучения, и получайте свои 50 000 гривен зарплаты в месяц, работая 5 дней в неделю по 8 часов. Это я даже не про раскрученную тему IT. Просто выучите английский язык и работайте переводчиком с английского на русский. Но, для многих и это слишком сложно, это же нужно поднять свою ж*** с дивана. Проще плакаться в интернетах