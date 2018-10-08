В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Вів 09 жов, 2018 15:36

kalinavalera1 написав: Он же пишет - что у нас все хорошо Он же пишет - что у нас все хорошо

Каждый — сам кузнец своего счастья. Расскажите, каким образом, лично вы, собираетесь улучшить ситуацию в своей жизни, что сделали для этого сегодня? Или сидите, и надеетесь на доброго дядю или добрую тётю, которые придут к власти, и лично вам будут повышать зарплату, понижать цены в супермаркетах, и докинут со своего кармана вам на пенсию? Другие пашут как проклятые, работая на своё будущее и настоящее. Ну, а тем, кто сидит бездельничает, ни одна власть не поможет. Есть ещё те, кто продаёт свою жизнь и здоровье, вкалывая по 8 часов в день за 6 000 гривен. Уж извините, сами себе такую жизнь и работу выбрали, нечего жаловаться, а пенсия будет ещё хуже, если эта зарплата хотя бы в белую.Ну, а если вы уже пенсионер. Нужно было раньше думать о своём будущем. Вот, я сейчас арендую дом у пенсионера. Катается дядя на дорогой машине, отдыхает за границей по несколько раз в год. Вообщем, "выживает" как-то