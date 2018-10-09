В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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kalinavalera1 написав:Он же пишет - что у нас все хорошо
Каждый — сам кузнец своего счастья. Расскажите, каким образом, лично вы, собираетесь улучшить ситуацию в своей жизни, что сделали для этого сегодня? Или сидите, и надеетесь на доброго дядю или добрую тётю, которые придут к власти, и лично вам будут повышать зарплату, понижать цены в супермаркетах, и докинут со своего кармана вам на пенсию? Другие пашут как проклятые, работая на своё будущее и настоящее. Ну, а тем, кто сидит бездельничает, ни одна власть не поможет. Есть ещё те, кто продаёт свою жизнь и здоровье, вкалывая по 8 часов в день за 6 000 гривен. Уж извините, сами себе такую жизнь и работу выбрали, нечего жаловаться, а пенсия будет ещё хуже, если эта зарплата хотя бы в белую.
Ну, а если вы уже пенсионер. Нужно было раньше думать о своём будущем. Вот, я сейчас арендую дом у пенсионера. Катается дядя на дорогой машине, отдыхает за границей по несколько раз в год. Вообщем, "выживает" как-то
kalinavalera1 написав:Не понимаю - за чем мы платим налоги ?! Что мы имеем от государства ? А ндс ?!
Понимаете или не понимаете - не имеет значения. Мир существует такой, как он есть. Если можете что-то изменить, значит идите и меняйте! Не можете, значит приспосабливайтесь к тому, что есть. Вы же сами видите, что налоги высокие, а пенсионные выплаты низкие, и скорее всего, в этом плане ситуация будет только ухудшаться.
Низкая зарплата? Сейчас возможностей в Украине немеряно. Несколько месяцев обучения, и получайте свои 50 000 гривен зарплаты в месяц, работая 5 дней в неделю по 8 часов. Это я даже не про раскрученную тему IT. Просто выучите английский язык и работайте переводчиком с английского на русский. Но, для многих и это слишком сложно, это же нужно поднять свою ж*** с дивана. Проще плакаться в интернетах
kalinavalera1 написав: Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?
15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет. Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру
safonovstanislav написав: Просто выучите английский язык и работайте переводчиком с английского на русский. Но, для многих и это слишком сложно, это же нужно поднять свою ж*** с дивана. Проще плакаться в интернетах
На уровне гугл? И наработаете 50000 грн за 40х4=160 часов? Вы ничего не перепутали, т.к. в таком случае ни в одной школе Украины не говоря о вузе не осталось бы учителей английского
safonovstanislav написав: Просто выучите английский язык и работайте переводчиком с английского на русский. Но, для многих и это слишком сложно, это же нужно поднять свою ж*** с дивана. Проще плакаться в интернетах
На уровне гугл? И наработаете 50000 грн за 40х4=160 часов? Вы ничего не перепутали, т.к. в таком случае ни в одной школе Украины не говоря о вузе не осталось бы учителей английского
Увы, но обычно учитель английского в школе и нередко даже в университете знает язык не выше уровня среднего
safonovstanislav написав: Просто выучите английский язык и работайте переводчиком с английского на русский. Но, для многих и это слишком сложно, это же нужно поднять свою ж*** с дивана. Проще плакаться в интернетах
На уровне гугл? И наработаете 50000 грн за 40х4=160 часов? Вы ничего не перепутали, т.к. в таком случае ни в одной школе Украины не говоря о вузе не осталось бы учителей английского
Учителя фигнёй страдают. Есть знакомая. Разговаривает на английском, как на родном, год прожила в американской семье в США. Работает детским репетитором по английскому в Украине, реально за копейки. На нормальную работу устроиться даже не пробовала, и не хочет пробовать. Почему? Не знаю. Аналогично, другая знакомая, работает школьной учительницей.
А насчёт 50 000 грн в месяц, так это минимум. Если переводить технические тексты, документацию всякую, юриспруденция, медицина и подобное, там ценник выше. Посмотрите расценки для переводчиков на onehourtranslate, например. $12 в час за обычные тексты(оплата за слова или символы) . Если найти постоянных заказчиков, думаю, можно договориться ещё выше
Опять же, переводчики - это пример. Если брать кого-то более квалифицированного, там денег ещё больше. Хороший дизайнер веб-сайтов, получает от $250 за одностраничник. Работы на полдня. К хорошим специалистам нужно стоять неделю в очереди. Если не будет перерабатывать, 280 000 грн/месяц получит за стандартную рабочую неделю. Но, там кроме навыков и многолетнего опыта, нужно ещё и талант иметь. Как для Украины, хорошая зарплата. Нужно всего лишь учится, стремится, и через лет 5 тяжёлых и упорные стараний, получать неплохие деньги. Хотя, можно и кассиром в сильпо всю жизнь проработать, гробя здоровье за еду