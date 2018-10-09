В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Сер 10 жов, 2018 11:35

shapo написав: 15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет.

Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру 15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет.Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру

kalinavalera1 написав: Результат в медицине - дело мутное.Кроме кричащих случаев халатности и вовсе криминала. 100% вылечить не может никто , если такое нашли - то врач подбирает пациентов - "здоровых". Результат в медицине - дело мутное.Кроме кричащих случаев халатности и вовсе криминала. 100% вылечить не может никто , если такое нашли - то врач подбирает пациентов - "здоровых".

kalinavalera1 написав: . К чему тут автослесарь ? Человек - не механизм. Механика - автоматика - науки точные. Медицина - наука НЕ ТОЧНАЯ. Точных ответов по медицине -не знает никто. В авто - все наоборот. . К чему тут автослесарь ? Человек - не механизм. Механика - автоматика - науки точные. Медицина - наука НЕ ТОЧНАЯ. Точных ответов по медицине -не знает никто. В авто - все наоборот.

Заблуждение непонятно на чем основанное. Как раз нынешняя медицина более заточена на ургентные,а не хронические случаи, и результат виден очень быстро. Например, 2 года назад сделал операцию в Киеве дешевле в 4 раза чем в Израиле и в 3 чем в Германии. Если бы не сделал то уже бы умер, а так и живу, и работаю.Для того чтобы быть хорошим слесарем или сварщиком тоже нужно иметь как минимум способности, а лучше талант.В медицине как раз все точно прописано по протоколам почти как при выполнении ТЭО авто, и в нормальных странах врач не имеет права от них отклоняться под угрозой потери лицензии. А протоколы составляются на основе последних достижений в разных областях медицины. Онкология как раз очень развитая область в отличие от акушерства где исследования затруднены.