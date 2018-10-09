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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:57

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  safonovstanislav написав:Если можете что-то изменить, значит идите и меняйте! Не можете, значит приспосабливайтесь к тому, что есть.


Очень "ценный" совет - абы постов набить побольше? Так все и поступают. О чем тут говорить, тем более писать? Я пишу что власть избранная нами не годится никуда, и она портит жизнь народу. Кстати - учу английский как раз. Сдавать квартиру в условиях отсутствия правового поля, не просто опасно - а может только идиот - и в итоге себе дороже. Много моих знакомых пробовали - обожглись сильно. Власть не годится никуда -за что не возьмись - нужно правовое поле, порядок, медицина ,тепло в домах как минимум и тп.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:05

  shapo написав:
  kalinavalera1 написав: Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?


15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет.
Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру


Результат в медицине - дело мутное.Кроме кричащих случаев халатности и вовсе криминала. 100% вылечить не может никто , если такое нашли - то врач подбирает пациентов - "здоровых". Как это ? У нас часто при доброкачественной опухоли ставят диагноз "онко" - оперирурют- как рак - и имеют высокий уровень излеченных от онко. Но тут в основе - не верный диагноз. Это наработанная схема. Кроме того финансирование зависит от количества операций и пациентов в прошедшем году - реально верный диагноз никто не знает. Часто бывают таки болезни - что даже гений не может вылечить. И будет отрицательный результат. К чему тут автослесарь ? Человек - не механизм. Механика - автоматика - науки точные. Медицина - наука НЕ ТОЧНАЯ. Точных ответов по медицине -не знает никто. В авто - все наоборот.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:35

  shapo написав: 15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет.
Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру


  kalinavalera1 написав: Результат в медицине - дело мутное.Кроме кричащих случаев халатности и вовсе криминала. 100% вылечить не может никто , если такое нашли - то врач подбирает пациентов - "здоровых".


Заблуждение непонятно на чем основанное. Как раз нынешняя медицина более заточена на ургентные,а не хронические случаи, и результат виден очень быстро. Например, 2 года назад сделал операцию в Киеве дешевле в 4 раза чем в Израиле и в 3 чем в Германии. Если бы не сделал то уже бы умер, а так и живу, и работаю.



  kalinavalera1 написав:. К чему тут автослесарь ? Человек - не механизм. Механика - автоматика - науки точные. Медицина - наука НЕ ТОЧНАЯ. Точных ответов по медицине -не знает никто. В авто - все наоборот.


Для того чтобы быть хорошим слесарем или сварщиком тоже нужно иметь как минимум способности, а лучше талант.
В медицине как раз все точно прописано по протоколам почти как при выполнении ТЭО авто, и в нормальных странах врач не имеет права от них отклоняться под угрозой потери лицензии. А протоколы составляются на основе последних достижений в разных областях медицины. Онкология как раз очень развитая область в отличие от акушерства где исследования затруднены.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:01

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  kalinavalera1 написав:Сдавать квартиру в условиях отсутствия правового поля, не просто опасно - а может только идиот - и в итоге себе дороже.

Миллионы арендодателей идиоты? Скорее, тот кто о них так думает :mrgreen:
  kalinavalera1 написав:У нас часто при доброкачественной опухоли ставят диагноз "онко" - оперирурют

Продолжаете показывать свое невежество. Доброкачественные опухоли - это тоже онкология. И их тоже хирургически удаляют.

Серьезно, не позорьтесь, вы понятия не имеете вообще никакого о медицине и медиках
Faceless
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