В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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safonovstanislav написав:Если можете что-то изменить, значит идите и меняйте! Не можете, значит приспосабливайтесь к тому, что есть.
Очень "ценный" совет - абы постов набить побольше? Так все и поступают. О чем тут говорить, тем более писать? Я пишу что власть избранная нами не годится никуда, и она портит жизнь народу. Кстати - учу английский как раз. Сдавать квартиру в условиях отсутствия правового поля, не просто опасно - а может только идиот - и в итоге себе дороже. Много моих знакомых пробовали - обожглись сильно. Власть не годится никуда -за что не возьмись - нужно правовое поле, порядок, медицина ,тепло в домах как минимум и тп.
kalinavalera1 написав: Хотите сказать, что когда-то в СССР было в мед-вузах бесплатное образование ? Формально в СССР такое было - фактически - нет. Все места были расписаны еще за долго до начала экзаменов и в СССР. Ну а в самостийний Украине так и официально только платное обучение. Хотя может по большому блату бывает и бесплатное ? Но это точно не гарантирует, что на эти 2 места на поток попадут самые одаренные. Обычно туда попадают самые блатные - знаю такое в других вузах. Может и в меде сделали такую коррупционную схему?
15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет. Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру
Результат в медицине - дело мутное.Кроме кричащих случаев халатности и вовсе криминала. 100% вылечить не может никто , если такое нашли - то врач подбирает пациентов - "здоровых". Как это ? У нас часто при доброкачественной опухоли ставят диагноз "онко" - оперирурют- как рак - и имеют высокий уровень излеченных от онко. Но тут в основе - не верный диагноз. Это наработанная схема. Кроме того финансирование зависит от количества операций и пациентов в прошедшем году - реально верный диагноз никто не знает. Часто бывают таки болезни - что даже гений не может вылечить. И будет отрицательный результат. К чему тут автослесарь ? Человек - не механизм. Механика - автоматика - науки точные. Медицина - наука НЕ ТОЧНАЯ. Точных ответов по медицине -не знает никто. В авто - все наоборот.
shapo написав: 15 лет назад в Киеве в Богомольца менялся ректор и можно было попасть без взятки на бюджет. Хороший врач, как хороший электрик, автослесарь и т.д. известен своим результатом и ему не нужно набирать в госполиклиниках клиентуру
kalinavalera1 написав: Результат в медицине - дело мутное.Кроме кричащих случаев халатности и вовсе криминала. 100% вылечить не может никто , если такое нашли - то врач подбирает пациентов - "здоровых".
Заблуждение непонятно на чем основанное. Как раз нынешняя медицина более заточена на ургентные,а не хронические случаи, и результат виден очень быстро. Например, 2 года назад сделал операцию в Киеве дешевле в 4 раза чем в Израиле и в 3 чем в Германии. Если бы не сделал то уже бы умер, а так и живу, и работаю.
kalinavalera1 написав:. К чему тут автослесарь ? Человек - не механизм. Механика - автоматика - науки точные. Медицина - наука НЕ ТОЧНАЯ. Точных ответов по медицине -не знает никто. В авто - все наоборот.
Для того чтобы быть хорошим слесарем или сварщиком тоже нужно иметь как минимум способности, а лучше талант. В медицине как раз все точно прописано по протоколам почти как при выполнении ТЭО авто, и в нормальных странах врач не имеет права от них отклоняться под угрозой потери лицензии. А протоколы составляются на основе последних достижений в разных областях медицины. Онкология как раз очень развитая область в отличие от акушерства где исследования затруднены.
kalinavalera1 написав: Очень "ценный" совет - абы постов набить побольше? Так все и поступают. О чем тут говорить, тем более писать? Я пишу что власть избранная нами не годится никуда, и она портит жизнь народу. Кстати - учу английский как раз. Сдавать квартиру в условиях отсутствия правового поля, не просто опасно - а может только идиот - и в итоге себе дороже. Много моих знакомых пробовали - обожглись сильно.
Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.
kalinavalera1 написав: Очень "ценный" совет - абы постов набить побольше? Так все и поступают. О чем тут говорить, тем более писать? Я пишу что власть избранная нами не годится никуда, и она портит жизнь народу. Кстати - учу английский как раз. Сдавать квартиру в условиях отсутствия правового поля, не просто опасно - а может только идиот - и в итоге себе дороже. Много моих знакомых пробовали - обожглись сильно.
Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.
О! Неужели? Все вопросы и проблемы государственного масштаба в Украине решает риэлтор ? Мои знакомые как раз сдавали со знакомым риэлтором, но когда нужно было выселить зарвавшихся квартирантов, которые чуть ли коноплю там стали выращивать, и сдали все металлическое, что было в доме на металлолом - риэлтор "испарился". Да он и не обязан выселять никого и возвращать украденный квартирантами ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. Это еще лучший случай. Знаю и как квартиранты в многоквартирном доме залили нижний этаж , а там евроремонт на 15 000 баксов. Я чаще слышу - про "черных риэлторов" - которые используют кошмар - который у нас установился вместо правового поля. Там арендодатели кваратир вообще с концами "пропадают без вести"....
shapo написав:В медицине как раз все точно прописано по протоколам почти как при выполнении ТЭО авто, и в нормальных странах врач не имеет права от них отклоняться под угрозой потери лицензии. А протоколы составляются на основе последних достижений в разных областях медицины. Онкология как раз очень развитая область в отличие от акушерства где исследования затруднены
Медицина - наука не точная - и все прописать не возможно. Каждый организм не повторим - каждый человек сложная биохимическая лаборатория. Никто вам не гарантирует - как эта лаборатория отреагирует на посторонние факторы - на разные медикаменты к примеру. Тем более в разные моменты развития болезни - будет разная реакция. Но так делают - да - есть методички МЗ для отмазки и прикрытия врачей. Спросите врача - вы мне гарантируете 100% излечение после прописанного вами лечения ? Если он вас не держит за полного глупца - он вам ответит - " я подобрал вам оптимальный метод лечения, но нет, я ничего не могу вам гарантировать, и никто не может".
Я знаю методички. Протоколы - вероятно регламентируют общие технические моменты, а не лечение . Типа - обязательные бахилы, перчатки, халаты медицинские, набор анализов, стерилизация инструментов, запасное местное освещение операционной - на случай отключения городского электричества и тп. И это уместно. Как делается рентген или забор крови - тоже описано в протоколе, и какими реагентами проводятся исследования ОБЩИЕ тоже может быть протокол. Но это не лечение - это санитарные и гигиенические нормы обязательные во всех случаях.
Сама постановка диагноза и лечебный процесс - каждый раз должен быть разным. Болезнь любая развивается по разному и во времени по этапам - и в каждый момент - нужно разное лечение. Для разных исходных данных тоже. Но самый главный талант - это поставить диагноз. В методичках - одна методика на все времена и на все болезни одного профиля. Например всем - у кого проблемы с легкими - дают одни и те же препараты. Хоть там бронхит, хоть онкология, хоть туберкулез или воспаление легких - диагноз под вопросом - а лечение одинаковое - по методичке. Ну тут еще не навредят, лечение безобидное. Есть куда хуже варианты, когда всех под одну гребенку То вы методичек тех не читали. А я читал и находил заведомые злокачественные абсурды.
Методички - это прикрытие - для тех - кто не знает как лечить и что делать. Как сказал мне один на редкость честный , верующий врач - " мы не знаем что делать - но делать что-то же нужно? Ведь нельзя ничего не делать !". Мой ответ - "человеку и так плохо - а вы сделаете что-то не впопад - и ухудшите его состояние?" он мне ничего не ответил. Врачам нужно имитировать бурную деятельность. Посмотрите фильм про доктора Хауса. Талантливый врач - никогда не знает и всегда ищет и подбирает метод лечения - но он не врет - что знает все - и не лечит по методичкам. Кстати методички эти пишет Супрун и ей подобные. Там часто глупости несусветные.