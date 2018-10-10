В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Сер 10 жов, 2018 21:28

shapo написав: В медицине как раз все точно прописано по протоколам почти как при выполнении ТЭО авто, и в нормальных странах врач не имеет права от них отклоняться под угрозой потери лицензии. А протоколы составляются на основе последних достижений в разных областях медицины. Онкология как раз очень развитая область в отличие от акушерства где исследования затруднены В медицине как раз все точно прописано по протоколам почти как при выполнении ТЭО авто, и в нормальных странах врач не имеет права от них отклоняться под угрозой потери лицензии. А протоколы составляются на основе последних достижений в разных областях медицины. Онкология как раз очень развитая область в отличие от акушерства где исследования затруднены

Медицина - наука не точная - и все прописать не возможно. Каждый организм не повторим - каждый человек сложная биохимическая лаборатория. Никто вам не гарантирует - как эта лаборатория отреагирует на посторонние факторы - на разные медикаменты к примеру. Тем более в разные моменты развития болезни - будет разная реакция. Но так делают - да - есть методички МЗ для отмазки и прикрытия врачей. Спросите врача - вы мне гарантируете 100% излечение после прописанного вами лечения ? Если он вас не держит за полного глупца - он вам ответит - " я подобрал вам оптимальный метод лечения, но нет, я ничего не могу вам гарантировать, и никто не может".Я знаю методички. Протоколы - вероятно регламентируют общие технические моменты, а не лечение . Типа - обязательные бахилы, перчатки, халаты медицинские, набор анализов, стерилизация инструментов, запасное местное освещение операционной - на случай отключения городского электричества и тп. И это уместно. Как делается рентген или забор крови - тоже описано в протоколе, и какими реагентами проводятся исследования ОБЩИЕ тоже может быть протокол. Но это не лечение - это санитарные и гигиенические нормы обязательные во всех случаях.Сама постановка диагноза и лечебный процесс - каждый раз должен быть разным.Болезнь любая развивается по разному и во времени по этапам - и в каждый момент - нужно разное лечение. Для разных исходных данных тоже. Но самый главный талант - это поставить диагноз. В методичках - одна методика на все времена и на все болезни одного профиля. Например всем - у кого проблемы с легкими - дают одни и те же препараты. Хоть там бронхит, хоть онкология, хоть туберкулез или воспаление легких - диагноз под вопросом - а лечение одинаковое - по методичке. Ну тут еще не навредят, лечение безобидное. Есть куда хуже варианты, когда всех под одну гребенку То вы методичек тех не читали. А я читал и находил заведомые злокачественные абсурды.Методички - это прикрытие - для тех - кто не знает как лечить и что делать. Как сказал мне один на редкость честный , верующий врач - " мы не знаем что делать - но делать что-то же нужно? Ведь нельзя ничего не делать !". Мой ответ - "человеку и так плохо - а вы сделаете что-то не впопад - и ухудшите его состояние?" он мне ничего не ответил. Врачам нужно имитировать бурную деятельность.Посмотрите фильм про доктора Хауса. Талантливый врач - никогда не знает и всегда ищет и подбирает метод лечения - но он не врет - что знает все - и не лечит по методичкам. Кстати методички эти пишет Супрун и ей подобные. Там часто глупости несусветные.