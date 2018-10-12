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В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52
1007qwert написав:
Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.
Риелтор ни за что не отвечает, ничего не гарантирует, единственное удобство - он будет выполнять роль "контакт-центра"
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54
shapo написав:
Протокол - основа для деятельности врача, страховой компании да и пациента в мире. Объяснять это вам сложно, т.к. у вас собственные представления обо всем.
К сожалению, лечение по протоколам у нас далеко не повсеместное, хотя та же онкология в хороших частных клиниках - четко по протоколам. Так уж вышло, что пришлось познакомится с этой сферой
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:48
1007qwert написав: kalinavalera1 написав:
Кстати методички эти пишет Супрун и ей подобные. Там часто глупости несусветные.
Супрун рекомендует простуженное горло лечить мороженым, а врачи всегда назначали полоскание, ингаляции, так кто же прав? у меня от холодного молока вообще голос пропал однажды, хотя горло не болело. Кстати, певцам мороженное есть не разрешают.
Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.
Или их уже отпели? Никто не знает где они.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59
1007qwert написав:
Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.
Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.
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