В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Суб 13 жов, 2018 13:25

1007qwert написав: Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами.

Никто не знает - что бы было , "если бы не лечились". Никто. Даже нейрохирурги. Тем бол они шкурно заинтересованы побольше оперировать.А как бы было, если бы не лечились, или лечились - но не так, а иначе - узнать НЕ ВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ.Конечно , когда в организме пациента зашивают ножницы и вату - то тут становится очевидно вина врача. И то вам это не покажут и не скажут. У них круговая порука. В остальных случаях - врач всегда говорит - что он сделал все что мог, но человек был - ну совсем плохой и умер - не смотря на его правильное лечение. Хороший врач не корчит из себя всезнайку - и понимает - что человек - сложнейшая биологическая система - биохимическая лаборатория - каждый организм - не повторим и имеет свое индивидуальное программное обеспечение - ДНК код, который делает не живую материю живой. Люди этого не знают - как это делается и не умеют - не живую материю превращать в живую. А ПО человека- ДНК - умеет. И врач вторгается в эту систему. Запас прочности в ней предусмотрен, конечно, но он ограничен. Сравнивать с механиками и автослесарями врачей - а людей с автомобилями - смехотворно. Это категории совсем другого уровня и порядка. Авто - все одинаковые и сделано умом и руками человека. Человек и его "мотор" - и его "ПО" - всегда индивидуально у каждого человека. Тут с натяжкой можно сравнить врача с спецом по ремонту компьютеров. Но они часто говорят - что не знают как починить - и не могут это сделать. Обычно "меняют узлы". Это типа пересадки органов - более вероятно помочь компу. Но Комп не живой .