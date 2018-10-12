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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Риелтор ни за что не отвечает, ничего не гарантирует, единственное удобство - он будет выполнять роль "контакт-центра"
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:Протокол - основа для деятельности врача, страховой компании да и пациента в мире. Объяснять это вам сложно, т.к. у вас собственные представления обо всем.

К сожалению, лечение по протоколам у нас далеко не повсеместное, хотя та же онкология в хороших частных клиниках - четко по протоколам. Так уж вышло, что пришлось познакомится с этой сферой
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:44

  1007qwert написав:
  safonovstanislav написав:Хотя, можно и кассиром в сильпо всю жизнь проработать, гробя здоровье за еду

Вчера в Экомаркете в 18 час. из 8-ми касс работали лишь 2, простояла в очереди 15 минут, кассир мне ответил, что в магазине кассиров только двое, другие уволились, вот из-за таких работодателей и покидает молодёжь страну.


За то хозяин входит в 100 самых богатых людей Украины. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:48

  1007qwert написав:
  kalinavalera1 написав:Кстати методички эти пишет Супрун и ей подобные. Там часто глупости несусветные.

Супрун рекомендует простуженное горло лечить мороженым, а врачи всегда назначали полоскание, ингаляции, так кто же прав? у меня от холодного молока вообще голос пропал однажды, хотя горло не болело. Кстати, певцам мороженное есть не разрешают.
Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.


Или их уже отпели? Никто не знает где они.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59

  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:32

  safonovstanislav написав:
  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.

А есть и другие, знаю одного, у него огромная база постоянных арендаторов, и пенсионеры, сдающие комнату, и выехавшие за кордон и доверяющие сдавать ему квартиры. Есть разные риэлторы.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:25

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  1007qwert написав:Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами.

Никто не знает - что бы было , "если бы не лечились". Никто. Даже нейрохирурги :-). Тем бол они шкурно заинтересованы побольше оперировать.
А как бы было, если бы не лечились, или лечились - но не так, а иначе - узнать НЕ ВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ.
Конечно , когда в организме пациента зашивают ножницы и вату - то тут становится очевидно вина врача. И то вам это не покажут и не скажут. У них круговая порука. В остальных случаях - врач всегда говорит - что он сделал все что мог, но человек был - ну совсем плохой и умер - не смотря на его правильное лечение :mrgreen:. Хороший врач не корчит из себя всезнайку - и понимает - что человек - сложнейшая биологическая система - биохимическая лаборатория - каждый организм - не повторим и имеет свое индивидуальное программное обеспечение - ДНК код, который делает не живую материю живой. Люди этого не знают - как это делается и не умеют - не живую материю превращать в живую. А ПО человека- ДНК - умеет. И врач вторгается в эту систему. Запас прочности в ней предусмотрен, конечно, но он ограничен. Сравнивать с механиками и автослесарями врачей - а людей с автомобилями - смехотворно. Это категории совсем другого уровня и порядка. Авто - все одинаковые и сделано умом и руками человека. Человек и его "мотор" - и его "ПО" - всегда индивидуально у каждого человека. Тут с натяжкой можно сравнить врача с спецом по ремонту компьютеров. Но они часто говорят - что не знают как починить - и не могут это сделать. Обычно "меняют узлы". Это типа пересадки органов - более вероятно помочь компу. Но Комп не живой .
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:32

  1007qwert написав:
  safonovstanislav написав:
  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.

А есть и другие, знаю одного, у него огромная база постоянных арендаторов, и пенсионеры, сдающие комнату, и выехавшие за кордон и доверяющие сдавать ему квартиры. Есть разные риэлторы.


Сколько читаю - про прекрасных украинских врачей , риэлторов, особенно полицейских и прокуроров -судей- всегда спрашиваю - но пока не получил ни одной фамилии в правоохранительной системе - ни одного приличного стоматолога - у них результат лечения очевиден, это вам не неврология - где все в темную и зависит от нервов пациента. А риэлтор - за чем ему брать на себя дополнительны функции и встревать в разборки клиентов между собой ? Не ясно. Это не оплачивается и очень чревато и не подъемно для его возможностей - это работа полиции и прокуратуры- суда.
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