Риелтор ни за что не отвечает, ничего не гарантирует, единственное удобство - он будет выполнять роль "контакт-центра"
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Риелтор ни за что не отвечает, ничего не гарантирует, единственное удобство - он будет выполнять роль "контакт-центра"
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
К сожалению, лечение по протоколам у нас далеко не повсеместное, хотя та же онкология в хороших частных клиниках - четко по протоколам. Так уж вышло, что пришлось познакомится с этой сферой
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:44
За то хозяин входит в 100 самых богатых людей Украины.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:48
Или их уже отпели? Никто не знает где они.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:32
А есть и другие, знаю одного, у него огромная база постоянных арендаторов, и пенсионеры, сдающие комнату, и выехавшие за кордон и доверяющие сдавать ему квартиры. Есть разные риэлторы.
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:25
Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
Никто не знает - что бы было , "если бы не лечились". Никто. Даже нейрохирурги . Тем бол они шкурно заинтересованы побольше оперировать.
А как бы было, если бы не лечились, или лечились - но не так, а иначе - узнать НЕ ВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ.
Конечно , когда в организме пациента зашивают ножницы и вату - то тут становится очевидно вина врача. И то вам это не покажут и не скажут. У них круговая порука. В остальных случаях - врач всегда говорит - что он сделал все что мог, но человек был - ну совсем плохой и умер - не смотря на его правильное лечение . Хороший врач не корчит из себя всезнайку - и понимает - что человек - сложнейшая биологическая система - биохимическая лаборатория - каждый организм - не повторим и имеет свое индивидуальное программное обеспечение - ДНК код, который делает не живую материю живой. Люди этого не знают - как это делается и не умеют - не живую материю превращать в живую. А ПО человека- ДНК - умеет. И врач вторгается в эту систему. Запас прочности в ней предусмотрен, конечно, но он ограничен. Сравнивать с механиками и автослесарями врачей - а людей с автомобилями - смехотворно. Это категории совсем другого уровня и порядка. Авто - все одинаковые и сделано умом и руками человека. Человек и его "мотор" - и его "ПО" - всегда индивидуально у каждого человека. Тут с натяжкой можно сравнить врача с спецом по ремонту компьютеров. Но они часто говорят - что не знают как починить - и не могут это сделать. Обычно "меняют узлы". Это типа пересадки органов - более вероятно помочь компу. Но Комп не живой .
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:32
Сколько читаю - про прекрасных украинских врачей , риэлторов, особенно полицейских и прокуроров -судей- всегда спрашиваю - но пока не получил ни одной фамилии в правоохранительной системе - ни одного приличного стоматолога - у них результат лечения очевиден, это вам не неврология - где все в темную и зависит от нервов пациента. А риэлтор - за чем ему брать на себя дополнительны функции и встревать в разборки клиентов между собой ? Не ясно. Это не оплачивается и очень чревато и не подъемно для его возможностей - это работа полиции и прокуратуры- суда.
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