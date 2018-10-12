В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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safonovstanislav написав:Хотя, можно и кассиром в сильпо всю жизнь проработать, гробя здоровье за еду
Вчера в Экомаркете в 18 час. из 8-ми касс работали лишь 2, простояла в очереди 15 минут, кассир мне ответил, что в магазине кассиров только двое, другие уволились, вот из-за таких работодателей и покидает молодёжь страну.
За то хозяин входит в 100 самых богатых людей Украины.
kalinavalera1 написав:Кстати методички эти пишет Супрун и ей подобные. Там часто глупости несусветные.
Супрун рекомендует простуженное горло лечить мороженым, а врачи всегда назначали полоскание, ингаляции, так кто же прав? у меня от холодного молока вообще голос пропал однажды, хотя горло не болело. Кстати, певцам мороженное есть не разрешают. Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.
1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.
Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.
А есть и другие, знаю одного, у него огромная база постоянных арендаторов, и пенсионеры, сдающие комнату, и выехавшие за кордон и доверяющие сдавать ему квартиры. Есть разные риэлторы.
Сколько читаю - про прекрасных украинских врачей , риэлторов, особенно полицейских и прокуроров -судей- всегда спрашиваю - но пока не получил ни одной фамилии в правоохранительной системе - ни одного приличного стоматолога - у них результат лечения очевиден, это вам не неврология - где все в темную и зависит от нервов пациента. А риэлтор - за чем ему брать на себя дополнительны функции и встревать в разборки клиентов между собой ? Не ясно. Это не оплачивается и очень чревато и не подъемно для его возможностей - это работа полиции и прокуратуры- суда.
kalinavalera1 написав:Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.
Скорее,эффект не такой как рекламируется - https://doctorbersenev.ua/teoriya-metamerii/. На моей памяти в 90-х был такой Болотов с лечением рака и холодным термоядерным синтезом,сейчас совсем ничего не слышно. Вот Норбеков дальше гастролирует. В стране где разрушена доказательная медицина всегда расцветают непризнанные гении.