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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Риелтор ни за что не отвечает, ничего не гарантирует, единственное удобство - он будет выполнять роль "контакт-центра"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

  shapo написав:Протокол - основа для деятельности врача, страховой компании да и пациента в мире. Объяснять это вам сложно, т.к. у вас собственные представления обо всем.

К сожалению, лечение по протоколам у нас далеко не повсеместное, хотя та же онкология в хороших частных клиниках - четко по протоколам. Так уж вышло, что пришлось познакомится с этой сферой
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:44

  1007qwert написав:
  safonovstanislav написав:Хотя, можно и кассиром в сильпо всю жизнь проработать, гробя здоровье за еду

Вчера в Экомаркете в 18 час. из 8-ми касс работали лишь 2, простояла в очереди 15 минут, кассир мне ответил, что в магазине кассиров только двое, другие уволились, вот из-за таких работодателей и покидает молодёжь страну.


За то хозяин входит в 100 самых богатых людей Украины. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:48

  1007qwert написав:
  kalinavalera1 написав:Кстати методички эти пишет Супрун и ей подобные. Там часто глупости несусветные.

Супрун рекомендует простуженное горло лечить мороженым, а врачи всегда назначали полоскание, ингаляции, так кто же прав? у меня от холодного молока вообще голос пропал однажды, хотя горло не болело. Кстати, певцам мороженное есть не разрешают.
Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.


Или их уже отпели? Никто не знает где они.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59

  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:32

  safonovstanislav написав:
  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.

А есть и другие, знаю одного, у него огромная база постоянных арендаторов, и пенсионеры, сдающие комнату, и выехавшие за кордон и доверяющие сдавать ему квартиры. Есть разные риэлторы.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:32

  1007qwert написав:
  safonovstanislav написав:
  1007qwert написав:Сдавать недвижимость надо с риэлтором, опытный риэлтор подбирает таких арендаторов как Вы хотите, знакомые только так сдают.

Опытный риэлтор стрясёт максимум денег с обоих сторон сделки и испарится, т. к. обычно они представляют информационные услуги и ни за что не отвечают.

А есть и другие, знаю одного, у него огромная база постоянных арендаторов, и пенсионеры, сдающие комнату, и выехавшие за кордон и доверяющие сдавать ему квартиры. Есть разные риэлторы.


Сколько читаю - про прекрасных украинских врачей , риэлторов, особенно полицейских и прокуроров -судей- всегда спрашиваю - но пока не получил ни одной фамилии в правоохранительной системе - ни одного приличного стоматолога - у них результат лечения очевиден, это вам не неврология - где все в темную и зависит от нервов пациента. А риэлтор - за чем ему брать на себя дополнительны функции и встревать в разборки клиентов между собой ? Не ясно. Это не оплачивается и очень чревато и не подъемно для его возможностей - это работа полиции и прокуратуры- суда.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:44

  kalinavalera1 написав:Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.


Скорее,эффект не такой как рекламируется - https://doctorbersenev.ua/teoriya-metamerii/.
На моей памяти в 90-х был такой Болотов с лечением рака и холодным термоядерным синтезом,сейчас совсем ничего не слышно.
Вот Норбеков дальше гастролирует. В стране где разрушена доказательная медицина всегда расцветают непризнанные гении.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:13

  shapo написав:
  kalinavalera1 написав:Кто-то хотел найти хорошего врача, в Киеве есть клиника- Берсенева, по его методике там хорошо лечат уже давно, только они себя нигде не рекламируют, люди узнают о них от их вылеченных пациентов. Там лечат неврологические заболевания. Мои родственники там ежегодно проходят курс, если бы там не лечились, уже бы давно стали инвалидами. Нейрохирурги говорили что необходима оперция, а иначе кровать и инвалидность, а Берсенев вылечивает. В поликлиниках неврологи про этого врача, его мед. центр ничего не знают, даже странно, он так много книг хороших, полезных написал, его консультация сейчас стоит недёшево. Там же продают более 2-х десятков его книг. И люди в его центр на лечение приезжают со всей Украины и даже из соседних стран. Лет 8 назад там были очереди, сейчас пациентов стало поменьше, наверно уже повылечивались многие.


Скорее,эффект не такой как рекламируется - https://doctorbersenev.ua/teoriya-metamerii/.
На моей памяти в 90-х был такой Болотов с лечением рака и холодным термоядерным синтезом,сейчас совсем ничего не слышно.
Эффект от лечения хороший, мои родственники в первый раз ездили в центр на сеансы в машине лёжа на заднем сидении, - сесть не могли совсем, а сейчас ездят сами в маршрутке, а другие врачи говорили что надо только вырезать грыжи, лечение ничего не даст. Если первый раз пришлось пройти 15 сеансов, пока не получили результат, то теперь при ежегодном прохождении курса сейчас достаточно 5 сеансов, для поддержания. Там и сейчас пациентов достаточно, просто нет очередей как было лет 5-8 назад, кстати я там встретила Черновецкого, когда он ещё был мэром.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 05:33

  1007qwert написав:Эффект от лечения хороший, мои родственники в первый раз ездили в центр на сеансы в машине лёжа на заднем сидении, - сесть не могли совсем, а сейчас ездят сами в маршрутке, а другие врачи говорили что надо только вырезать грыжи, лечение ничего не даст. Если первый раз пришлось пройти 15 сеансов, пока не получили результат, то теперь при ежегодном прохождении курса сейчас достаточно 5 сеансов, для поддержания. Там и сейчас пациентов достаточно, просто нет очередей как было лет 5-8 назад, кстати я там встретила Черновецкого, когда он ещё был мэром.

Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет
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shapo
 
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