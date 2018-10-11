В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Сер 17 жов, 2018 10:50

shapo написав: Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет

А как в других частных клиниках, реклама которых повсюду, там много народу? Сейчас люди обеднели и платить не у всех есть деньги. Из-за границы приезжают лечить зубы на недельку максимум, а для позвоночника недели мало, здесь результат за один сеанс не получается, обезболивающими здесь не обкалывают, как в стационарах. Среди моих знакомых кто там лечился, все благодарны, и я узнала о Берсеневе от массажистки знакомой, которая там пролечилась раньше, а врачи в поликлинике нечего не знают о них, наверное, потому что после лечения там, пациенты уже перестают ходить в поликлинику, не берут больничные, это уже факт. Хорошие врачи в платной рекламе не нуждаются.