В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
shapo написав:Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет
А как в других частных клиниках, реклама которых повсюду, там много народу? Сейчас люди обеднели и платить не у всех есть деньги. Из-за границы приезжают лечить зубы на недельку максимум, а для позвоночника недели мало, здесь результат за один сеанс не получается, обезболивающими здесь не обкалывают, как в стационарах. Среди моих знакомых кто там лечился, все благодарны, и я узнала о Берсеневе от массажистки знакомой, которая там пролечилась раньше, а врачи в поликлинике нечего не знают о них, наверное, потому что после лечения там, пациенты уже перестают ходить в поликлинику, не берут больничные, это уже факт. Хорошие врачи в платной рекламе не нуждаются.
1007qwert написав:А как в других частных клиниках, реклама которых повсюду, там много народу? Сейчас люди обеднели и платить не у всех есть деньги. Из-за границы приезжают лечить зубы на недельку максимум, а для позвоночника недели мало, здесь результат за один сеанс не получается, обезболивающими здесь не обкалывают, как в стационарах.
Для любого иностранца Киев сейчас дешевый город, так что жить ему будет здесь даже выгоднее чем у себя, был бы результат. А т.к. результаты очень относительны, то и частные клиники не переполнены пациентами
1007qwert написав: Хорошие врачи в платной рекламе не нуждаются.