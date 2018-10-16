В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Сер 17 жов, 2018 15:20

shapo написав: Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет

Не вижу, что бы массово к нам ехали иностранцы лечить зубы. А из-редка - и только самые жадные - и то - они просто не знают что такое украинская стоматология. Если бы знали, что останутся совсем без зубов.... Или умрут - они бы не поехали. У них фантазии не хватает представить, что так бываетБывает даже и так - мой пост вытерли - про Слесарчука - экстрасенса-уголовника из ПТУ. Ему Ющенко дал целый институт и звание профессора. Тоже сколько людей умерло от его "лечения". То есть "эффект плацебо" часто работает и вполне держится несколько лет. Кроме того у наших врачей круговая порука.Наверное есть и малоизвестные гении у нас - но почему они не обращаются за Нобелевской премией ?!