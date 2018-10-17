В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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shapo написав:Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет
А как в других частных клиниках, реклама которых повсюду, там много народу? Сейчас люди обеднели и платить не у всех есть деньги. Из-за границы приезжают лечить зубы на недельку максимум, а для позвоночника недели мало, здесь результат за один сеанс не получается, обезболивающими здесь не обкалывают, как в стационарах. Среди моих знакомых кто там лечился, все благодарны, и я узнала о Берсеневе от массажистки знакомой, которая там пролечилась раньше, а врачи в поликлинике нечего не знают о них, наверное, потому что после лечения там, пациенты уже перестают ходить в поликлинику, не берут больничные, это уже факт. Хорошие врачи в платной рекламе не нуждаются.
1007qwert написав:А как в других частных клиниках, реклама которых повсюду, там много народу? Сейчас люди обеднели и платить не у всех есть деньги. Из-за границы приезжают лечить зубы на недельку максимум, а для позвоночника недели мало, здесь результат за один сеанс не получается, обезболивающими здесь не обкалывают, как в стационарах.
Для любого иностранца Киев сейчас дешевый город, так что жить ему будет здесь даже выгоднее чем у себя, был бы результат. А т.к. результаты очень относительны, то и частные клиники не переполнены пациентами
1007qwert написав: Хорошие врачи в платной рекламе не нуждаются.
shapo написав:Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет
Не вижу, что бы массово к нам ехали иностранцы лечить зубы. А из-редка - и только самые жадные - и то - они просто не знают что такое украинская стоматология. Если бы знали, что останутся совсем без зубов.... Или умрут - они бы не поехали. У них фантазии не хватает представить, что так бывает https://www.0629.com.ua/news/1742461/ma ... foto-video Бывает даже и так - мой пост вытерли - про Слесарчука - экстрасенса-уголовника из ПТУ. Ему Ющенко дал целый институт и звание профессора. Тоже сколько людей умерло от его "лечения". То есть "эффект плацебо" часто работает и вполне держится несколько лет. Кроме того у наших врачей круговая порука. Наверное есть и малоизвестные гении у нас - но почему они не обращаются за Нобелевской премией ?!
Знакомая, находясь в Италии, обратилась к стоматологу, у нее отломался кусок от зуба спереди, заплатила за пломбу 150 Евро, три года назад. У нас такая пломба стоила бы максимум 20 евро. Все наши ездят из Европы в Украину лечить зубы, если лечить несколько зубов. Знакомая недавно приезжала к нам с больными зубами, заплатила 500 дол. в Киеве, говорит там пришлось бы отдать 2000 дол.
Я знаю на себе качество работы лучших наших стоматологов. К кому попало - лечиться не пойду, тем не менее.... Те, кто сюда едет - они-то пока еще не знают качество лечения. Их сюда манит сравнительная дешевизна. Кстати - наши медики - едут за границу - но только не стоматологи. Они то точно там не нужны. И конечно - я не стою рядом со стомат-поликлиникой - но прохожу мимо несколько раз в день, но не захожу внутрь - знаю -там сделают только хуже. Прохожу постоянно мимо поликлиники и мимо нескольких стомат-кабинетов. Там систематически пусто. Вполне допускаю - что в Киев кто-то и едет, не зная качество работы нашей стоматологии. Особенно ,как пишут, про иностранцев из Средней Азии и Молдовы. И каким же нужно быть уникальным жлобом - что бы из Франции и Италии сюда ехать лечить зубы ? Пусть они не знают качество нашей стоматологии - но репутация у самой страны в целом не айс, не благополучная. Я же вам скинул ссылку - что стоматологи задушили ребенка. Слегка не в то горло всунули трубку, при такой точности и тонкости работы - как они могут "лечить" зубы - сами посудите ? Что-то куда-то всунут - "согласно протоколу" , но не совсем туда, конечно - и не совсем то. Проверено на себе. Кстати меня в стоматологии тоже душили! И не трубками - а путем "сдавливания грудной клетки". На меня навалились сразу три бабищи весом каждая около 100 кг, когда я был в кресле. Они почему-то придумали , что я буду вырываться . Если вам на грудную клетку навалят 100 кг - есть риск умереть от удушья. Человек не может сделать вдох. Расписывать все не буду - но лечиться у нас - это бред.
Много ездил о Европе - там большинство не знают - такую страну, как Украина. К примеру во Франции. Для них мы все - Раша. А если кто-то наведет справки - то наш главный атрибут для иностранцев - высокий уровень коррупции - мы этим славимся - он дает понять - что у нас сильно все не благополучно. И о качественном лечении не может быть и речи, так как пациент не защищен никак в коррумпированной стране. Как и все остальное...
kalinavalera1 написав:Проверено на себе. Кстати меня в стоматологии тоже душили! И не трубками - а путем "сдавливания грудной клетки". На меня навалились сразу три бабищи весом каждая около 100 кг, когда я был в кресле.
Может это не стоматология была?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...