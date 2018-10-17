В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Сер 17 жов, 2018 20:51

shapo написав: kalinavalera1 написав: Не вижу, что бы массово к нам ехали иностранцы лечить зубы. Не вижу, что бы массово к нам ехали иностранцы лечить зубы.



Вы что, возле каждой стоматклиники Украины стоите и считаете сколько иностранцев зашло?

http://amm.net.ua/ua-clinics.html

https://ubr.ua/leisure/health/inostrant ... by-3876914

https://www.segodnya.ua/ukraine/Inostra ... ediki.html Вы что, возле каждой стоматклиники Украины стоите и считаете сколько иностранцев зашло?

Я знаю на себе качество работы лучших наших стоматологов. К кому попало - лечиться не пойду, тем не менее.... Те, кто сюда едет - они-то пока еще не знают качество лечения. Их сюда манит сравнительная дешевизна. Кстати - наши медики - едут за границу - но только не стоматологи. Они то точно там не нужны. И конечно - я не стою рядом со стомат-поликлиникой - но прохожу мимо несколько раз в день, но не захожу внутрь - знаю -там сделают только хуже. Прохожу постоянно мимо поликлиники и мимо нескольких стомат-кабинетов. Там систематически пусто. Вполне допускаю - что в Киев кто-то и едет, не зная качество работы нашей стоматологии. Особенно ,как пишут, про иностранцев из Средней Азии и Молдовы. И каким же нужно быть уникальным жлобом - что бы из Франции и Италии сюда ехать лечить зубы ? Пусть они не знают качество нашей стоматологии - но репутация у самой страны в целом не айс, не благополучная. Я же вам скинул ссылку - что стоматологи задушили ребенка. Слегка не в то горло всунули трубку, при такой точности и тонкости работы - как они могут "лечить" зубы - сами посудите ? Что-то куда-то всунут - "согласно протоколу", но не совсем туда, конечно - и не совсем то. Проверено на себе. Кстати меня в стоматологии тоже душили! И не трубками - а путем "сдавливания грудной клетки". На меня навалились сразу три бабищи весом каждая около 100 кг, когда я был в кресле. Они почему-то придумали , что я буду вырываться. Если вам на грудную клетку навалят 100 кг - есть риск умереть от удушья. Человек не может сделать вдох. Расписывать все не буду - но лечиться у нас - это бред.Много ездил о Европе - там большинство не знают - такую страну, как Украина. К примеру во Франции. Для них мы все - Раша. А если кто-то наведет справки - то наш главный атрибут для иностранцев - высокий уровень коррупции - мы этим славимся - он дает понять - что у нас сильно все не благополучно. И о качественном лечении не может быть и речи, так как пациент не защищен никак в коррумпированной стране. Как и все остальное...