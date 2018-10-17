В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Чет 18 жов, 2018 14:30

Faceless написав: И ездят они ещё как за границу - на учебу, стажировки, практику, и прочее. Стоматолог, у которого я обслуживаюсь, некоторое время работала в Германии. И ездят они ещё как за границу - на учебу, стажировки, практику, и прочее. Стоматолог, у которого я обслуживаюсь, некоторое время работала в Германии.

Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.Чем вам не угодили автобусные туры, вам важно как и на чем пересечь границу ? Часто так и было. Очень экономично. Выбирал приличные туры - без ночных переездов - и с гарантированными приличными отелями и ехал. В Ницце например выиграли номер за 500 евро в сутки на 4 дня на Английской набережной с видом прямо на море до самого горизонта и стеклянной стеной раздвижной на лоджию стеклянную. и это в начале сентября. Впечатления - бомба - лежишь в номере и через стеклянную стену - до горизонта море со всех сторон, а земли не видно, как паришь над морем, воздух и вода просто эко-шок, как и климат - погода. Сам я за 500 евро не купил бы номер - 50 евро в день для меня и то дорого платить, но приходится. Выехав в автобусе , кстати лучше если автобус Мерседес новый и выкупить 2 места для себя с надувными бархатными подушками (подушки берете свои). Приехав - гуляете сами по себе, но иногда и с группой удобнее. Я должен был там работать по-вашему , что бы общаться с людьми ? Типа - горшки выносить за стариками дряхлыми ? На стройке таскать поддоны с цементом ? Или быть коррупционером - и работать там же в Европе "за деньги украинских налогоплательщиков" ?Я человек общительный. Активно общаюсь даже на рецепшн в отелях, в супрмаркетах, моллах и "сделайте мне картинку-фото, плиз", или с картой в руке - "как пройти "в библиотеку" ? Так что общаюсь активно с разными людьми там. Но не близко. На уровне - " а вы откуда приехали?" И это при слабом знание английскогоТакже езжу там на общественном транспорте - автобусе, метро, трамвае и такси. И представьте даже на рецепшене не знают - что такое и где - Украина. Если вы приехали с группой - совсем не обязаны с группой постоянно ходить, можете гулять сам по себе.Случай с тремя бабищами был в районной поликлинике - хоть раз вы попали в точку, а то всегда невпопад пишете! 100%- профессора втроем на меня не наваливались. Хотя их тоже вызывают в нашу районку - есть и свои постоянные кабинеты- ну раньше имели там. Давно уж не хожу туда.Но- район у меня центральный, то есть лучшая поликлиника, у них там несколько профессоров вели прием постоянно, и для меня приглашали специально по моему желанию- кого я хотел. Для меня барьеров нет - я ничем не хуже "элитных" -а может даже и лучше. Разница в том, что я отказываюсь платить ту цену, которую У НАС люди платят за формальную "элитность".Это мой выбор, а не моя "беда"Вы мне все пытаетесь доказать - что я не достаточно элитный ? так я и пишу от имени "пересичного" и пишу что я средний класс. Часто именно средний класс видит на много больше - чем высшие и низшие. И это понятно.