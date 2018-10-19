В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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kalinavalera1 написав:Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.
Там речь не о стоматологии. У меня к стоматологам ну очень особое отношение. Конкретная врач -маммолог - может и нормальная. Теоретически допускаю. Только что касается грантов - то и тут существует всем известная система - как у нас везде. Для получения грантов нужны рекомендации от нашего Минздрава или его подструктур и подразделений. Вообщем система грантоедства всем известна - не буду об этом - просто не интересно. Интересно про новые фишки, которые сегодня озвучили в законе о субсидиях.
kalinavalera1 написав:Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.
Там речь не о стоматологии. У меня к стоматологам ну очень особое отношение. Конкретная врач -маммолог - может и нормальная. Теоретически допускаю. Только что касается грантов - то и тут существует всем известная система - как у нас везде. Для получения грантов нужны рекомендации от нашего Минздрава или его подструктур и подразделений. Вообщем система грантоедства всем известна - не буду об этом - просто не интересно. Интересно про новые фишки, которые сегодня озвучили в законе о субсидиях.
И опять пишете одни свои выдумки и прочие глупости. Ну если вы не имеете никакого отношения к теме и никакого о ней понятия, зачем врать и выдумывать небылицы? Минздрав там вообще ни при чём