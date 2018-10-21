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В Україні затятих безробітних
хочуть позбавити субсидій

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:51

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.

Не пишите бред, какая коррупция, человек сам едет и безо всяких бюджетных денег
UPD По теме - случайно как раз попалось: https://www.facebook.com/verumclinic/posts/693925360994652

Там речь не о стоматологии. У меня к стоматологам ну очень особое отношение. Конкретная врач -маммолог - может и нормальная. Теоретически допускаю. Только что касается грантов - то и тут существует всем известная система - как у нас везде. Для получения грантов нужны рекомендации от нашего Минздрава или его подструктур и подразделений. Вообщем система грантоедства всем известна - не буду об этом - просто не интересно. Интересно про новые фишки, которые сегодня озвучили в законе о субсидиях.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:55

Re: В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.

Не пишите бред, какая коррупция, человек сам едет и безо всяких бюджетных денег
UPD По теме - случайно как раз попалось: https://www.facebook.com/verumclinic/posts/693925360994652

Там речь не о стоматологии. У меня к стоматологам ну очень особое отношение. Конкретная врач -маммолог - может и нормальная. Теоретически допускаю. Только что касается грантов - то и тут существует всем известная система - как у нас везде. Для получения грантов нужны рекомендации от нашего Минздрава или его подструктур и подразделений. Вообщем система грантоедства всем известна - не буду об этом - просто не интересно. Интересно про новые фишки, которые сегодня озвучили в законе о субсидиях.


И опять пишете одни свои выдумки и прочие глупости. Ну если вы не имеете никакого отношения к теме и никакого о ней понятия, зачем врать и выдумывать небылицы? Минздрав там вообще ни при чём
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:04

  kalinavalera1 написав:
  shapo написав:Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет

Не вижу, что бы массово к нам ехали иностранцы лечить зубы. А из-редка - и только самые жадные - и то - они просто не знают что такое украинская стоматология. Если бы знали, что останутся совсем без зубов.... Или умрут - они бы не поехали. У них фантазии не хватает представить, что так бывает https://www.0629.com.ua/news/1742461/ma ... foto-video
Бывает даже и так - мой пост вытерли - про Слесарчука - экстрасенса-уголовника из ПТУ. Ему Ющенко дал целый институт и звание профессора. Тоже сколько людей умерло от его "лечения". То есть "эффект плацебо" часто работает и вполне держится несколько лет. Кроме того у наших врачей круговая порука.
Наверное есть и малоизвестные гении у нас - но почему они не обращаются за Нобелевской премией ?!


Зубы едут делать не иностранцы, а бывшие или настоящие наши работающие там. А иностранцы едут делать аборты например из Польши. Догадайтесь почему.
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