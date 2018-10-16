В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
kalinavalera1 написав:Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.
Там речь не о стоматологии. У меня к стоматологам ну очень особое отношение. Конкретная врач -маммолог - может и нормальная. Теоретически допускаю. Только что касается грантов - то и тут существует всем известная система - как у нас везде. Для получения грантов нужны рекомендации от нашего Минздрава или его подструктур и подразделений. Вообщем система грантоедства всем известна - не буду об этом - просто не интересно. Интересно про новые фишки, которые сегодня озвучили в законе о субсидиях.
kalinavalera1 написав:Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.
Там речь не о стоматологии. У меня к стоматологам ну очень особое отношение. Конкретная врач -маммолог - может и нормальная. Теоретически допускаю. Только что касается грантов - то и тут существует всем известная система - как у нас везде. Для получения грантов нужны рекомендации от нашего Минздрава или его подструктур и подразделений. Вообщем система грантоедства всем известна - не буду об этом - просто не интересно. Интересно про новые фишки, которые сегодня озвучили в законе о субсидиях.
И опять пишете одни свои выдумки и прочие глупости. Ну если вы не имеете никакого отношения к теме и никакого о ней понятия, зачем врать и выдумывать небылицы? Минздрав там вообще ни при чём
shapo написав:Вы не задумались почему нет очередей? Ведь если бы было все так чудесно там было бы не протолкаться от пациентов из-за границы. Они едут в Украину лечить зубы, а это посерьёзнее будет
Не вижу, что бы массово к нам ехали иностранцы лечить зубы. А из-редка - и только самые жадные - и то - они просто не знают что такое украинская стоматология. Если бы знали, что останутся совсем без зубов.... Или умрут - они бы не поехали. У них фантазии не хватает представить, что так бывает https://www.0629.com.ua/news/1742461/ma ... foto-video Бывает даже и так - мой пост вытерли - про Слесарчука - экстрасенса-уголовника из ПТУ. Ему Ющенко дал целый институт и звание профессора. Тоже сколько людей умерло от его "лечения". То есть "эффект плацебо" часто работает и вполне держится несколько лет. Кроме того у наших врачей круговая порука. Наверное есть и малоизвестные гении у нас - но почему они не обращаются за Нобелевской премией ?!
Зубы едут делать не иностранцы, а бывшие или настоящие наши работающие там. А иностранцы едут делать аборты например из Польши. Догадайтесь почему.
У нас есть отличные стоматологи, не уступающие европейским (за исключением разве что доступа к передовому оборудованию и материалам). Я говорю о частных клиниках с расценками выше среднеукраинского уровня, но гораздо ниже европейского. И действительно приезжают иностранцы, даже из США прилетала женщина ставить импланты. На самом деле люди обычно выбирают частную клинику по отзывам друзей-знакомых, поэтому чем лучше врач лечит и относится к своему делу, тем в итоге у него больше платежеспособной клиентуры. У меня самого после лечений в детстве в бюджетных заведениях врачами совкового разлива с амальгаммными пломбами, обезбаливанием мышьяком и бормашинками без охлаждения после 30 начали довольно интенсивно разрушаться зубы с разных сторон. Благо, судьба сложилась так, что смог себе позволить качественное лечение (но не сильно мажорное). Недешево, за весь период, растянувшийся на пару лет (сроки приживления костной ткани после синус-лифтинга и сроки приживления имплантов) думаю обошлось нескольким более 5к$. Зато теперь улыбка на все 32 (на самом деле 28, без зубов мудрости) и несколько лет без нареканий, раз в полгода-год хожу на "техосмотр" и чистку.
galex Да я в курсе - за хорошие отзывы - ваши знакомые имеют свой процент. Или даже чисто по-украински - " не з"їдять вас - так понадкусюють", сам мол от наших стоматологов пострадал - пусть и Вася помучается, авось ему здоровье угробят. В СССР тоже не айс была стоматология , но с пломбой серебряной зуб стоит более 30 лет с юности по сей день . А поздние американские пломбировочные "консайсы" отламываются лет через 3-5 вместе с родным зубом.
Бывает даже и так - мой пост вытерли - про Слесарчука - экстрасенса-уголовника из ПТУ. Ему Ющенко дал целый институт и звание профессора. Тоже сколько людей умерло от его "лечения".
Ющенко ему ничего не давал, как обычно, просто потрындел (кстати очень ловко кто-то предложил ввести Виктора Андреевича в переговорную группу по Минскому процессу, это работа исключительно по его профилю - продолжительные многократные бессмысленные переговоры с умными лицами, в которых не предполагается достижения какого-либо результата).
А вот правительство януковича отличилось
...Слюсарчуку удалось добиться определённого признания со стороны высших должностных лиц Украины. 23 июня 2009 года он встретился с бывшим тогда президентом Украины Виктором Ющенко, который поздравил его «с установлением нового мирового рекорда по запоминанию и воспроизведению человеком сверхбольшого объёма информации». 22 декабря 2009 года Ющенко провел встречу со Слюсарчуком, во время которой обсуждал с ним идею создания «Института Мозга». 20 сентября 2011 года президент Украины Виктор Янукович подписал указ о присуждении Слюсарчуку Государственной премии Украины в области образования за 2011 год.
...аферисту в его карьере, как это не удивительно, помог и министр образования Дмитрий Табачник. Табачник подписал письмо на бланке министерства, где говорится о том, что Слюсарчук имеет базовое медицинское образование. Хотя этого никто не проверил. Аттестационная комиссия МОН во главе с Табачником присвоила Слюсарчуку звание профессора кафедры нейрохирургии. Президент по рекомендации МОН удостоил афериста, который калечит людей, наивысшей премии в области образования»
kalinavalera1 написав:Да я в курсе - за хорошие отзывы - ваши знакомые имеют свой процент. Или даже чисто по-украински - " не з"їдять вас - так понадкусюють", сам мол от наших стоматологов пострадал - пусть и Вася помучается, авось ему здоровье угробят.
да ну это ерунда какая-то. типа я посоветую другу стоматолога за некий процент от суммы на его лечение? может для кого-то это и в порядке вещей, но я не журналист и не форумный тролль, я могу достаточно заработать и на нормальной работе, не торгуя задом направо и налево.
Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны. ................. Случай с тремя бабищами был в районной поликлинике - хоть раз вы попали в точку, а то всегда невпопад пишете!
если вы пишете о бюджетных организациях, то это совсем другая тема. у нас госструктура традиционно, как я уже не раз говорил, это место чтобы получить первичный опыт вчерашнему студенту или предпенсионеру досидеть спокойно до пенсии. работники как правило низкооплачиваемые за исключением самой верхушки, где наворотив к стандартному окладу еще где-то 2-4 кратных надбавок, люди получают достаточно приемлемый доход. при этом понимая что другого такого шанса может и не быть, поэтому заинтересованы ничего не реформировать и заморозить данное состояние вещей навсегда. нормальному спецу просто нет стимула идти в подобную тему, разве что есть возможность подпитываться с денежных потоков.
за недорого вы конечно хорошего стоматолога искать будете очень долго. здесь, как говорится, "льготников оперируют практиканты".