В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

Додано: Вів 23 жов, 2018 17:02

kalinavalera1 написав: Да я в курсе - за хорошие отзывы - ваши знакомые имеют свой процент. Или даже чисто по-украински - " не з"їдять вас - так понадкусюють", сам мол от наших стоматологов пострадал - пусть и Вася помучается, авось ему здоровье угробят. Да я в курсе - за хорошие отзывы - ваши знакомые имеют свой процент. Или даже чисто по-украински - " не з"їдять вас - так понадкусюють", сам мол от наших стоматологов пострадал - пусть и Вася помучается, авось ему здоровье угробят.

Так я же и писал о коррупции - за бюджетные деньги блатных стоматологов и посылают там работать. У кого-то брат-сват, а то и за взятку. Это как сейчас бюджетное обучение. Как специалисты -а не за деньги наших налогоплательщиков - а за деньги немецких пациентов - наши стоматологи никому не нужны.

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Случай с тремя бабищами был в районной поликлинике - хоть раз вы попали в точку, а то всегда невпопад пишете!

да ну это ерунда какая-то. типа я посоветую другу стоматолога за некий процент от суммы на его лечение?может для кого-то это и в порядке вещей, но я не журналист и не форумный тролль, я могу достаточно заработать и на нормальной работе, не торгуя задом направо и налево.если вы пишете о бюджетных организациях, то это совсем другая тема. у нас госструктура традиционно, как я уже не раз говорил, это место чтобы получить первичный опыт вчерашнему студенту или предпенсионеру досидеть спокойно до пенсии. работники как правило низкооплачиваемые за исключением самой верхушки, где наворотив к стандартному окладу еще где-то 2-4 кратных надбавок, люди получают достаточно приемлемый доход. при этом понимая что другого такого шанса может и не быть, поэтому заинтересованы ничего не реформировать и заморозить данное состояние вещей навсегда.нормальному спецу просто нет стимула идти в подобную тему, разве что есть возможность подпитываться с денежных потоков.за недорого вы конечно хорошего стоматолога искать будете очень долго. здесь, как говорится, "льготников оперируют практиканты".