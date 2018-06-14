Тепер фрілансери отримують валюту з-за кордону за 1% в...
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-rx- написав:Всюдиносапхайчик Это тут внутрибанковский комис. А за вывод денег за бугром на карту? Свифт перевод - 30$ обычно, если по дороге другие банки не откусят... А у пионера 2$ помоему. Но смысл в том, что пионером пользоваться выгодно только для мелких сумм, примерно до 300$, потом становится выгоднее свифтом выводить.
А если рассуждать так
Не розумію приколу... бо при зарахування грошей на мастер чи віза комісія відсутня. При знятті також немає додаткових платежів
- то проще по western union получать, или водителем автобуса - тоже никаких комиссий (при получении)
Свіфт коштує 10 доларів США будь-де (якщо в Вас беруть 30, Вас точно дурять), комісію платить, як правило, відправник (він проставляє галочку за чий рахунок буде комісія). Тисячі доларів через водія за договорами з контрагентами?... Ніхто з порядних контрагентів навіть і слухати про це не буде і Ви можете просто втратити клієнта. До того ж які автобуси з США чи Канади?
safonovstanislav написав:Я так понимаю, тут основная фишка - снятие в $, т.к. добрые банки с европейским капиталом, типа аваля, с удовольствием купят вашы доллары по курсу 26.4, при реальном курсе 28.4.
Я зараз не знаю як з ПП чи відмінили обов'язковий продаж і чи можна знімати у $, тому нехай коментує хто знає точніше, але якщо Ви отримуєте $ як фізособа, то можете зняти $ з рахунку без жодних комісій.
maxxox написав:а я бы вообще с Payoneer не связывался или выводил оттуда деньги максимально быстро. Они часть клиентов перевели на сервис FirstChoice.com. Компания обанкротилась, фрилансеры попали на очень большие деньги
safonovstanislav написав:Я так понимаю, тут основная фишка - снятие в $, т.к. добрые банки с европейским капиталом, типа аваля, с удовольствием купят вашы доллары по курсу 26.4, при реальном курсе 28.4.