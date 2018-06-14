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Тепер фрілансери отримують
валюту з-за кордону за 1% в...

Тепер фрілансери отримують валюту з-за кордону за 1% в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:21

  -rx- написав:Всюдиносапхайчик Это тут внутрибанковский комис. А за вывод денег за бугром на карту? Свифт перевод - 30$ обычно, если по дороге другие банки не откусят... А у пионера 2$ помоему. Но смысл в том, что пионером пользоваться выгодно только для мелких сумм, примерно до 300$, потом становится выгоднее свифтом выводить.

А если рассуждать так
Не розумію приколу... бо при зарахування грошей на мастер чи віза комісія відсутня. При знятті також немає додаткових платежів
- то проще по western union получать, или водителем автобуса - тоже никаких комиссий (при получении) :mrgreen:

Свіфт коштує 10 доларів США будь-де (якщо в Вас беруть 30, Вас точно дурять), комісію платить, як правило, відправник (він проставляє галочку за чий рахунок буде комісія). Тисячі доларів через водія за договорами з контрагентами?... :lol: Ніхто з порядних контрагентів навіть і слухати про це не буде і Ви можете просто втратити клієнта. До того ж які автобуси з США чи Канади? :roll:
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:34

Re: Тепер фрілансери отримують валюту з-за кордону за 1% в..

Я так понимаю, тут основная фишка - снятие в $, т.к. добрые банки с европейским капиталом, типа аваля, с удовольствием купят вашы доллары по курсу 26.4, при реальном курсе 28.4.

https://payoneer-ua.liberwing.com/
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:51

  safonovstanislav написав:Я так понимаю, тут основная фишка - снятие в $, т.к. добрые банки с европейским капиталом, типа аваля, с удовольствием купят вашы доллары по курсу 26.4, при реальном курсе 28.4.

https://payoneer-ua.liberwing.com/


Я зараз не знаю як з ПП чи відмінили обов'язковий продаж і чи можна знімати у $, тому нехай коментує хто знає точніше, але якщо Ви отримуєте $ як фізособа, то можете зняти $ з рахунку без жодних комісій.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:53

  maxxox написав:а я бы вообще с Payoneer не связывался или выводил оттуда деньги максимально быстро.
Они часть клиентов перевели на сервис FirstChoice.com. Компания обанкротилась, фрилансеры попали на очень большие деньги


что за ерунда. все нормально с пайониром
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:54

  safonovstanislav написав:Я так понимаю, тут основная фишка - снятие в $, т.к. добрые банки с европейским капиталом, типа аваля, с удовольствием купят вашы доллары по курсу 26.4, при реальном курсе 28.4.

https://payoneer-ua.liberwing.com/


с пайонира можно вывести на доларовый приват под 2%
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:06

Re: Тепер фрілансери отримують валюту з-за кордону за 1% в..

але якщо Ви отримуєте $ як фізособа, то можете зняти $ з рахунку без жодних комісій.


Обязательной конвертации не будет, но подоходный при этом ведь нужно платить, даже если платеж приходит на физлицо?
Сержик
 
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