У серпні сталася аварія за участю безпілотного автомобіля Apple: в Lexus RX450h, що використовується для відпрацювання безпілотних технологій, врізався електромобіль Nissan Leaf.
Дивися повний текст Безпілотний автомобіль Apple потрапив в перше ДТП.
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Додано: Пон 03 вер, 2018 14:31
Безпілотний автомобіль Apple потрапив в перше ДТП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безпілотний автомобіль Apple потрапив в перше ДТП.
Додано: Пон 03 вер, 2018 14:32
Думаю, ДТП спеціально зробили щоб зафіксувати факт пересування автопілота.
Додано: Пон 03 вер, 2018 19:17
"автопилот Lexus RX450h не нарушал правила дорожного движения"
Вангую - данная формулировка (разве что с изменением модели лексуса) станет регулярно при оформлении протоколов ДТП в Украине, когда автопилоты доберуться и до нас. (Зайцева и Ко)
Додано: Пон 03 вер, 2018 21:05
nikitash
Объясните мне другую часть предложения - "Виновным в ДТП признан водитель Nissan Leaf". В машине был водитель, но проспал ? Или намеренно стукнул, чтобы детально всё рассмотреть и сфоткать, пока копы будут 2 часа всё оформлять ?
Додано: Вів 04 вер, 2018 09:09
"при съезде на автостраду двигался со скоростью примерно 1,5 км/ч"
Т.е. практически остановился, за что и получил в задницу - поделом ему
Додано: Вів 04 вер, 2018 12:03
sequence
А ви перед виїздом на автостраду зовсім не гальмуєте. Не дивитеся як там рух зліва/справа? Прямо вискакуєте і все?
Все правильно робив автопілот, та й в таких ситуаціях, крім рідкісних випадків, завжди винен той хто їде позаду.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
Додано: Вів 04 вер, 2018 12:12
Та я не спорю. Выезжая со скоростью 25 км/ч вы имеете больший импульс для разгона, чтобы встроиться в крайнюю правую, особенно, если не видите быстро передвигаемого препятствия. Т.е. скорее всего чувак, не увидев никого слева/сзади, абсолютно не понял желание автопилота впереди остановиться совсем. У самого такое раз было
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