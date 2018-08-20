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Безпілотний автомобіль
Apple потрапив в перше ДТП

Безпілотний автомобіль Apple потрапив в перше ДТП
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 14:31

Безпілотний автомобіль Apple потрапив в перше ДТП

Пропонуємо до обговорення:
У серпні сталася аварія за участю безпілотного автомобіля Apple: в Lexus RX450h, що використовується для відпрацювання безпілотних технологій, врізався електромобіль Nissan Leaf.

Дивися повний текст Безпілотний автомобіль Apple потрапив в перше ДТП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 14:32

Думаю, ДТП спеціально зробили щоб зафіксувати факт пересування автопілота.
tarasstakhovskyi
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 19:17

"автопилот Lexus RX450h не нарушал правила дорожного движения"
Вангую - данная формулировка (разве что с изменением модели лексуса) станет регулярно при оформлении протоколов ДТП в Украине, когда автопилоты доберуться и до нас. (Зайцева и Ко)
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 21:05

nikitash
Объясните мне другую часть предложения - "Виновным в ДТП признан водитель Nissan Leaf". В машине был водитель, но проспал ? Или намеренно стукнул, чтобы детально всё рассмотреть и сфоткать, пока копы будут 2 часа всё оформлять ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:09

"при съезде на автостраду двигался со скоростью примерно 1,5 км/ч"
Т.е. практически остановился, за что и получил в задницу - поделом ему
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:03

sequence
:) А ви перед виїздом на автостраду зовсім не гальмуєте. Не дивитеся як там рух зліва/справа? Прямо вискакуєте і все?

Все правильно робив автопілот, та й в таких ситуаціях, крім рідкісних випадків, завжди винен той хто їде позаду.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:12

  abvertaras написав:sequence
:) А ви перед виїздом на автостраду зовсім не гальмуєте. Не дивитеся як там рух зліва/справа? Прямо вискакуєте і все?

Все правильно робив автопілот, та й в таких ситуаціях, крім рідкісних випадків, завжди винен той хто їде позаду.

Та я не спорю. Выезжая со скоростью 25 км/ч вы имеете больший импульс для разгона, чтобы встроиться в крайнюю правую, особенно, если не видите быстро передвигаемого препятствия. Т.е. скорее всего чувак, не увидев никого слева/сзади, абсолютно не понял желание автопилота впереди остановиться совсем. У самого такое раз было
sequence
 
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