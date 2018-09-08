Tickmill - Отзывы

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— Очень низкие спреды от 0.1 пипсов
— Молниеносное исполнение сделок от 0.1 сек.
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Компания выделяется среди других глобальных брокеров на рынке Форекс благодаря превосходным торговым условиям: низкие спреды, одна из самых низких комиссий в индустрии, а также высокая скорость исполнения и самые современные торговые сервера, находящиеся в дата-центре в Эквиниксе (LD4) в Лондоне.
Tickmill предлагает своим частным и институциональным клиентам различные первоклассные торговые услуги и инструменты, в частности, валютные пары, международные фондовые индексы, сырье, CFD и драгоценные металлы.
В нашу команду входят опытные трейдеры, которые успешно торгуют на всех основных финансовых рынках от Азии до Северной Америки начиная с 1989 года.
Авторизован и регулируется Органом по финансовому поведению Великобритании (Tickmill UK Limited: FCA, Регистрационный номер 717270.) и Управлением финансового надзора Сейшельских островов (Tickmill Ltd: FSA, номер лицензий SD008)).
Tickmill UK Limited участник фонда FSCS компенсаций средств до £50,000 на ритейл клиента. (Схема компенсации финансовых услуг Великобритании)
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