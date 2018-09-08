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Tickmill - Отзывы
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 17:10

Tickmill - Отзывы

Tickmill – это новый способ торговли с невероятно низкими рыночными спредами, отсутствием реквот, абсолютной прозрачностью и инновативными торговыми технологиями.

— $100 мин. депозит
— Ввод и вывод средств без комиссий
— Кредитное плечо до 1:500
— Очень низкие спреды от 0.1 пипсов
— Молниеносное исполнение сделок от 0.1 сек.
— Без реквот
— Без ограничений на прибыльность

Зображення

Компания выделяется среди других глобальных брокеров на рынке Форекс благодаря превосходным торговым условиям: низкие спреды, одна из самых низких комиссий в индустрии, а также высокая скорость исполнения и самые современные торговые сервера, находящиеся в дата-центре в Эквиниксе (LD4) в Лондоне.

Tickmill предлагает своим частным и институциональным клиентам различные первоклассные торговые услуги и инструменты, в частности, валютные пары, международные фондовые индексы, сырье, CFD и драгоценные металлы.

В нашу команду входят опытные трейдеры, которые успешно торгуют на всех основных финансовых рынках от Азии до Северной Америки начиная с 1989 года.

Авторизован и регулируется Органом по финансовому поведению Великобритании (Tickmill UK Limited: FCA, Регистрационный номер 717270.) и Управлением финансового надзора Сейшельских островов (Tickmill Ltd: FSA, номер лицензий SD008)).

Tickmill UK Limited участник фонда FSCS компенсаций средств до £50,000 на ритейл клиента. (Схема компенсации финансовых услуг Великобритании)

Ссылка на домашний сайт - https://tickmill.com/ru
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