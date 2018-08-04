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Для Укренерго готують
комплаєнс-офіс

Для Укренерго готують комплаєнс-офіс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 18:52

Для Укренерго готують комплаєнс-офіс

Пропонуємо до обговорення:
KPMG Україна та компанія EGI завершили перший етап масштабного проекту із запровадження комплаєнс-офісу для ДП НЕК Укренерго.

Дивися повний текст Для Укренерго готують комплаєнс-офіс.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 18:53

«Комплаенс» представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам. Из статьи следует, что требования и нормы почему-то будут применяться внешние, а не внутренние. При этом, у разных стран ЕС они тоже существенно отличаются, поэтому под них можно подогнать почти все, что угодно. Ну а присоединение к ENTSO-E, было анонсировано еще в прошлом году, европецам остро маневровых мощностей не хватает. https://www.polpred.com/?ns=1&cnt=165&f ... e&page=386
Radon
 
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