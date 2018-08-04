KPMG Україна та компанія EGI завершили перший етап масштабного проекту із запровадження комплаєнс-офісу для ДП НЕК Укренерго.
Дивися повний текст Для Укренерго готують комплаєнс-офіс.
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Додано: Пон 03 вер, 2018 18:52
Для Укренерго готують комплаєнс-офіс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для Укренерго готують комплаєнс-офіс.
Додано: Пон 03 вер, 2018 18:53
«Комплаенс» представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам. Из статьи следует, что требования и нормы почему-то будут применяться внешние, а не внутренние. При этом, у разных стран ЕС они тоже существенно отличаются, поэтому под них можно подогнать почти все, что угодно. Ну а присоединение к ENTSO-E, было анонсировано еще в прошлом году, европецам остро маневровых мощностей не хватает.
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