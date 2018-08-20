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Вся виручка київського метро
йде на погашення боргу...

Вся виручка київського метро йде на погашення боргу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 20:03

Вся виручка київського метро йде на погашення боргу...

Пропонуємо до обговорення:
Державний виконавець Мін'юсту виніс постанову про арешт коштів КП "Київський метрополітен", що знаходяться у всіх касах метрополітену і надходять до них.

Дивися повний текст Вся виручка київського метро йде на погашення боргу перед Фуксом — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 20:03

15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 22:36

Они никогда так и не рассчитаются... Куда смотрели когда подписывали договора?
Остановили бы метро на неделю тогда бы быстро договора пересмотрели бы.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:17

  hodkonem36 написав:15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены?


Директор метрополитена за прошлый год получал зарплату 16 тыс. грн в месяц. Понятно что уровень жилья/машины немножко мягко говоря не соответствует скромной зарплате (не удивлюсь если ему еще и за проигрыш откатила выигрывшая сторона). Сэкономили пару лямов в год, проторчали миллиарды. Показательный пример.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 13:05

  galex написав:
  hodkonem36 написав:15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены?


Директор метрополитена за прошлый год получал зарплату 16 тыс. грн в месяц. Понятно что уровень жилья/машины немножко мягко говоря не соответствует скромной зарплате (не удивлюсь если ему еще и за проигрыш откатила выигрывшая сторона). Сэкономили пару лямов в год, проторчали миллиарды. Показательный пример.

То ли дело ситуация в отраслях, где у руководства миллионные зарплаты и охренеть какие бонусы. Там то всё круто.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 13:12

У сумі боргу заборгованість за самі вагони становила всього 366 млн грн, решта – відсотки, пеня, інфляційні втрати та “коефіцієнт коригування” на суму 1,19 млрд грн.

Более чем оригинально.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:08

  Волгарь написав:
У сумі боргу заборгованість за самі вагони становила всього 366 млн грн, решта – відсотки, пеня, інфляційні втрати та “коефіцієнт коригування” на суму 1,19 млрд грн.

Более чем оригинально.

а что тут оригинального? - у меня на работе бухгалтер называет это "курсовой корректировкой". Если совсем упростить, то покупались вагончики по курсу 8, платить - по 28
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:37

Маячня якась, наклали б санкції на цю контору як пов'язану з країною-агресором і списали б собі всі борги перед нею...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 14:34

  0mage0 написав:Маячня якась, наклали б санкції на цю контору як пов'язану з країною-агресором і списали б собі всі борги перед нею...


все не так просто, контора оформлена через офшор и документально никакого отношения к РФ не имеет. наши суды может и могли бы списать, если основательно прогнуть через колено, но дальше подключатся международные и это лишь усугубит ситуацию. однако мне кажется все-таки можно было как-то провернуть эти вещи с меньшими потерями для Украины, или хотя бы с такими же, но более растянутыми по времени.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 15:17

  Дваждыдвашник написав:
  galex написав:
  hodkonem36 написав:15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены?


Директор метрополитена за прошлый год получал зарплату 16 тыс. грн в месяц. Понятно что уровень жилья/машины немножко мягко говоря не соответствует скромной зарплате (не удивлюсь если ему еще и за проигрыш откатила выигрывшая сторона). Сэкономили пару лямов в год, проторчали миллиарды. Показательный пример.

То ли дело ситуация в отраслях, где у руководства миллионные зарплаты и охренеть какие бонусы. Там то всё круто.


вот это как раз и хотел показать. для наглядности суммы все в млн$

убыток Нафтогаза 2012 - 4000 млн$
убыток Нафтогаза 2013 - 2250 млн$
зарплата Коболева 2014 год - 0,05 млн$
убыток Нафтогаза 2014 - 5600 млн$

зарплата Коболева 2015 год - 0,225 млн$
доход Нафтогаза 2015 год - 500 млн$
зарплата Коболева 2016 год - 0,77 млн$
доход Нафтогаза 2016 год - 900 млн$
зарплата Коболева 2017 год - 0,75 млн$
доход Нафтогаза 2017 год - 1450 млн$

я понимаю конечно что здесь повлияли и тарифы (хотя это меньшая часть прибыли)
но если взять условных 4500 млн$ разницы между убытками и доходами да поделить на 15 млн домохозяйств в стране (не забывая о том что далеко не все пользуются газом), то ранее, при шаровых тарифах на газ с каждого домохозяйства еще изымалось 300$ в год из бюджета на поддержку нафтогаза.

плюс, если ранее мы как правило прогибались перед Газпромом, но сейчас сами их нагнули на несколько миллиардов. вполне закономерно что 1% Нафтогаз запросил в виде премии, что утвердил наблюдательный совет:

С 22 ноября 2017 года в состав Наблюдательного Совета Нафтогаза входят четыре независимых директора – Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Стивен Хейсом (Канада), а также три представителя, назначенных государством: Владимир Кудрицкий (Украина), Сергей Попик (Украина) и Владимир Демчишин (Украина)


кусок был выплачен потому что часть выигранной суммы списалась в видео обнуления долга, который мы ранее были должны РФ

остальная часть будет выплачиваться по мере того, как РФ будет отдавать Украине эти деньги.

кстати не за горами разборок Нафтогаза с Фирташем. тем более со стороны РФ после происходящего в Армянске люди Ротенберга за него вероятно вписываться не будут.

я кстати все это расписываю не за долю от Коболева, а потому что хотел бы чтобы наши гос.компании перестали быть лузерскими пристанищами для неопытных студентов (первый опыт пока не найду нормальную работу) и людей предпенсионного возраста (досидеть до пенсии спокойно). ибо это путь к развалу страны. гос.конторы должны быть достаточно успешными, но для этого нужны конкурентные зарплаты на уровне соизмеримых бизнес-должностей.
galex
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