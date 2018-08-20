Вся виручка київського метро йде на погашення боргу...

Додано: Сер 05 вер, 2018 15:17

Дваждыдвашник написав: galex написав: hodkonem36 написав: 15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены? 15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены?



Директор метрополитена за прошлый год получал зарплату 16 тыс. грн в месяц. Понятно что уровень жилья/машины немножко мягко говоря не соответствует скромной зарплате (не удивлюсь если ему еще и за проигрыш откатила выигрывшая сторона). Сэкономили пару лямов в год, проторчали миллиарды. Показательный пример. Директор метрополитена за прошлый год получал зарплату 16 тыс. грн в месяц. Понятно что уровень жилья/машины немножко мягко говоря не соответствует скромной зарплате (не удивлюсь если ему еще и за проигрыш откатила выигрывшая сторона). Сэкономили пару лямов в год, проторчали миллиарды. Показательный пример.

То ли дело ситуация в отраслях, где у руководства миллионные зарплаты и охренеть какие бонусы. Там то всё круто. То ли дело ситуация в отраслях, где у руководства миллионные зарплаты и охренеть какие бонусы. Там то всё круто.

убыток Нафтогаза 2012 - 4000 млн$

убыток Нафтогаза 2013 - 2250 млн$

зарплата Коболева 2014 год - 0,05 млн$

убыток Нафтогаза 2014 - 5600 млн$

зарплата Коболева 2015 год - 0,225 млн$

доход Нафтогаза 2015 год - 500 млн$

зарплата Коболева 2016 год - 0,77 млн$

доход Нафтогаза 2016 год - 900 млн$

зарплата Коболева 2017 год - 0,75 млн$

доход Нафтогаза 2017 год - 1450 млн$

С 22 ноября 2017 года в состав Наблюдательного Совета Нафтогаза входят четыре независимых директора – Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Стивен Хейсом (Канада), а также три представителя, назначенных государством: Владимир Кудрицкий (Украина), Сергей Попик (Украина) и Владимир Демчишин (Украина)



вот это как раз и хотел показать. для наглядности суммы все в млн$я понимаю конечно что здесь повлияли и тарифы (хотя это меньшая часть прибыли)но если взять условных 4500 млн$ разницы между убытками и доходами да поделить на 15 млн домохозяйств в стране (не забывая о том что далеко не все пользуются газом), то ранее, при шаровых тарифах на газ с каждого домохозяйства еще изымалось 300$ в год из бюджета на поддержку нафтогаза.плюс, если ранее мы как правило прогибались перед Газпромом, но сейчас сами их нагнули на несколько миллиардов. вполне закономерно что 1% Нафтогаз запросил в виде премии, что утвердил наблюдательный совет:кусок был выплачен потому что часть выигранной суммы списалась в видео обнуления долга, который мы ранее были должны РФостальная часть будет выплачиваться по мере того, как РФ будет отдавать Украине эти деньги.кстати не за горами разборок Нафтогаза с Фирташем. тем более со стороны РФ после происходящего в Армянске люди Ротенберга за него вероятно вписываться не будут.я кстати все это расписываю не за долю от Коболева, а потому что хотел бы чтобы наши гос.компании перестали быть лузерскими пристанищами для неопытных студентов (первый опыт пока не найду нормальную работу) и людей предпенсионного возраста (досидеть до пенсии спокойно). ибо это путь к развалу страны. гос.конторы должны быть достаточно успешными, но для этого нужны конкурентные зарплаты на уровне соизмеримых бизнес-должностей.