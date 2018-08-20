Державний виконавець Мін'юсту виніс постанову про арешт коштів КП "Київський метрополітен", що знаходяться у всіх касах метрополітену і надходять до них.
Дивися повний текст Вся виручка київського метро йде на погашення боргу перед Фуксом — ЗМІ.
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Додано: Пон 03 вер, 2018 20:03
Вся виручка київського метро йде на погашення боргу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вся виручка київського метро йде на погашення боргу перед Фуксом — ЗМІ.
Додано: Пон 03 вер, 2018 20:03
15,59 млн грн исполнительного сбора государство само с себя взыскало или в этой сумме премиальные особо талантливым исполнителям заложены?
Додано: Пон 03 вер, 2018 22:36
Они никогда так и не рассчитаются... Куда смотрели когда подписывали договора?
Остановили бы метро на неделю тогда бы быстро договора пересмотрели бы.
Додано: Вів 04 вер, 2018 10:17
Директор метрополитена за прошлый год получал зарплату 16 тыс. грн в месяц. Понятно что уровень жилья/машины немножко мягко говоря не соответствует скромной зарплате (не удивлюсь если ему еще и за проигрыш откатила выигрывшая сторона). Сэкономили пару лямов в год, проторчали миллиарды. Показательный пример.
Додано: Вів 04 вер, 2018 13:05
То ли дело ситуация в отраслях, где у руководства миллионные зарплаты и охренеть какие бонусы. Там то всё круто.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 04 вер, 2018 13:12
Более чем оригинально.
Додано: Вів 04 вер, 2018 14:08
а что тут оригинального? - у меня на работе бухгалтер называет это "курсовой корректировкой". Если совсем упростить, то покупались вагончики по курсу 8, платить - по 28
Додано: Вів 04 вер, 2018 14:37
Маячня якась, наклали б санкції на цю контору як пов'язану з країною-агресором і списали б собі всі борги перед нею...
Додано: Сер 05 вер, 2018 14:34
все не так просто, контора оформлена через офшор и документально никакого отношения к РФ не имеет. наши суды может и могли бы списать, если основательно прогнуть через колено, но дальше подключатся международные и это лишь усугубит ситуацию. однако мне кажется все-таки можно было как-то провернуть эти вещи с меньшими потерями для Украины, или хотя бы с такими же, но более растянутыми по времени.
Додано: Сер 05 вер, 2018 15:17
вот это как раз и хотел показать. для наглядности суммы все в млн$
убыток Нафтогаза 2012 - 4000 млн$
убыток Нафтогаза 2013 - 2250 млн$
зарплата Коболева 2014 год - 0,05 млн$
убыток Нафтогаза 2014 - 5600 млн$
зарплата Коболева 2015 год - 0,225 млн$
доход Нафтогаза 2015 год - 500 млн$
зарплата Коболева 2016 год - 0,77 млн$
доход Нафтогаза 2016 год - 900 млн$
зарплата Коболева 2017 год - 0,75 млн$
доход Нафтогаза 2017 год - 1450 млн$
я понимаю конечно что здесь повлияли и тарифы (хотя это меньшая часть прибыли)
но если взять условных 4500 млн$ разницы между убытками и доходами да поделить на 15 млн домохозяйств в стране (не забывая о том что далеко не все пользуются газом), то ранее, при шаровых тарифах на газ с каждого домохозяйства еще изымалось 300$ в год из бюджета на поддержку нафтогаза.
плюс, если ранее мы как правило прогибались перед Газпромом, но сейчас сами их нагнули на несколько миллиардов. вполне закономерно что 1% Нафтогаз запросил в виде премии, что утвердил наблюдательный совет:
кусок был выплачен потому что часть выигранной суммы списалась в видео обнуления долга, который мы ранее были должны РФ
остальная часть будет выплачиваться по мере того, как РФ будет отдавать Украине эти деньги.
кстати не за горами разборок Нафтогаза с Фирташем. тем более со стороны РФ после происходящего в Армянске люди Ротенберга за него вероятно вписываться не будут.
я кстати все это расписываю не за долю от Коболева, а потому что хотел бы чтобы наши гос.компании перестали быть лузерскими пристанищами для неопытных студентов (первый опыт пока не найду нормальную работу) и людей предпенсионного возраста (досидеть до пенсии спокойно). ибо это путь к развалу страны. гос.конторы должны быть достаточно успешными, но для этого нужны конкурентные зарплаты на уровне соизмеримых бизнес-должностей.
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