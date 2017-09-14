RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки областей готові
закупити "пакунки малюка"

Скільки областей готові закупити "пакунки малюка"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 20:35

Скільки областей готові закупити "пакунки малюка"

Пропонуємо до обговорення:
Державні адміністрації 22 областей вже підписали угоди на отримання фінансування бебі-боксів, так званих пакетів малюка, які з 1 вересня повинні видавати в пологових будинках України.

Дивися повний текст Скільки областей готові закупити \"пакунки малюка\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 20:35

" успеют ли государственные администрации при условиях такого затягивания с подписанием соглашений провести закупки товаров для пакета малыша и вовремя доставить их в роддомы – до 1 сентября."
а что, после 1го сентября будет неактуально? или кто-то из мененджеров поставщика лишится премии?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік...
R2 » Суб 08 вер, 2018 21:14
3 104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 вер, 2018 00:48
freeze
Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
R2 » Суб 08 вер, 2018 10:36
6 193
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 23:10
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 342, 343, 344
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
3433 177346
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:11
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.