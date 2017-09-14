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Скільки областей готові закупити "пакунки малюка"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 вер, 2018 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Державні адміністрації 22 областей вже підписали угоди на отримання фінансування бебі-боксів, так званих пакетів малюка, які з 1 вересня повинні видавати в пологових будинках України.
Дивися повний текст Скільки областей готові закупити \"пакунки малюка\"
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Додано: Пон 03 вер, 2018 20:35
" успеют ли государственные администрации при условиях такого затягивания с подписанием соглашений провести закупки товаров для пакета малыша и вовремя доставить их в роддомы – до 1 сентября."
а что, после 1го сентября будет неактуально? или кто-то из мененджеров поставщика лишится премии?
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