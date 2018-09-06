Сам фіскальний чек можна буде перевірити у відкритій частині електронного кабінету ДФС
Дивися повний текст В Україні запрацював \"електронний чек\".
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Додано: Пон 03 вер, 2018 21:25
В Україні запрацював "електронний чек"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запрацював \"електронний чек\".
Додано: Пон 03 вер, 2018 21:59
И что теперь клиентам отдавать для их отчетности. Думаю бухгалтерия будет очень рада. Так чек отдал и иногда доки ФОП и они у себя все оприходовали. А идея классная. На смарте чек пробил, клиенту на почту отправил и все. И в налоговую если будет попадать сразу в отчёт или журнал доходов, то тоже круто будет
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