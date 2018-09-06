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В Україні запрацював
"електронний чек"

В Україні запрацював "електронний чек"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 21:25

В Україні запрацював "електронний чек"

Пропонуємо до обговорення:
Сам фіскальний чек можна буде перевірити у відкритій частині електронного кабінету ДФС

Дивися повний текст В Україні запрацював \"електронний чек\".
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Где бы ещё узнать как это запустить...
hlud_ak
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 21:59

И что теперь клиентам отдавать для их отчетности. Думаю бухгалтерия будет очень рада. Так чек отдал и иногда доки ФОП и они у себя все оприходовали. А идея классная. На смарте чек пробил, клиенту на почту отправил и все. И в налоговую если будет попадать сразу в отчёт или журнал доходов, то тоже круто будет
PUnder
 
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