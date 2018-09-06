З 2019-го всі, хто заробив менше 15 років стажу, не можуть претендувати на пенсію.
Дивися повний текст Кому в Україні підвищили пенсійний вік.
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Додано: Пон 03 вер, 2018 21:48
Кому в Україні підвищили пенсійний вік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Україні підвищили пенсійний вік.
Додано: Пон 03 вер, 2018 21:48
Фактически такое нововведение приведет к резкому росту числа украинцев, официально “утративших трудоспособность”, но при этом не получающих пенсию и вынужденных продолжать работать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 04 вер, 2018 10:43
И что будут получать эти не имеющие стажа? Ту же минималку, что и люди, которую всю жизнь проработали, только называться она будет соц. помощью?
Додано: Вів 04 вер, 2018 10:44
Ничего
Додано: Вів 04 вер, 2018 14:22
Re: Кому в Україні підвищили пенсійний вік
ну скажите мне, дефективному, чем наше правительство мудрее и добрее русского, у обоих даже идеи со страховым стажем идентичные. У них реформа, правда, растягивается лет на 10
Додано: Вів 04 вер, 2018 16:30
представьте ситуацию с другой стороны. допустим я работаю втемную и не плачу в ПФ ни копейки, говорю "вот вам хрен, уважаемые пенсионеры". а потом мне исполняется 60 или 65, сколько к тому времени будет пенсионный возраст и я такой "а ну-ка государство, давай плати мне пенсии".
я конечно понимаю что лет через 20-25 пенсии если и будут то чисто символические, но определенный намек на справедливость в плане стажа должен присутствовать.
я конечно могу много и долго с удовольствием вещать плохого про российское правительство, даже спеть. но что касается их реформы - это объективная данность, от которой никуда не деться.
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