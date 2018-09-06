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Кому в Україні
підвищили пенсійний вік

Кому в Україні підвищили пенсійний вік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 21:48

Кому в Україні підвищили пенсійний вік

Пропонуємо до обговорення:
З 2019-го всі, хто заробив менше 15 років стажу, не можуть претендувати на пенсію.

Дивися повний текст Кому в Україні підвищили пенсійний вік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 21:48

Фактически такое нововведение приведет к резкому росту числа украинцев, официально “утративших трудоспособность”, но при этом не получающих пенсию и вынужденных продолжать работать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:43

И что будут получать эти не имеющие стажа? Ту же минималку, что и люди, которую всю жизнь проработали, только называться она будет соц. помощью?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:44

  hxbbgaf написав:И что будут получать эти не имеющие стажа? Ту же минималку, что и люди, которую всю жизнь проработали, только называться она будет соц. помощью?

Ничего
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:22

Re: Кому в Україні підвищили пенсійний вік

ну скажите мне, дефективному, чем наше правительство мудрее и добрее русского, у обоих даже идеи со страховым стажем идентичные. У них реформа, правда, растягивается лет на 10
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 16:30

  sequence написав:ну скажите мне, дефективному, чем наше правительство мудрее и добрее русского, у обоих даже идеи со страховым стажем идентичные. У них реформа, правда, растягивается лет на 10


представьте ситуацию с другой стороны. допустим я работаю втемную и не плачу в ПФ ни копейки, говорю "вот вам хрен, уважаемые пенсионеры". а потом мне исполняется 60 или 65, сколько к тому времени будет пенсионный возраст и я такой "а ну-ка государство, давай плати мне пенсии".
я конечно понимаю что лет через 20-25 пенсии если и будут то чисто символические, но определенный намек на справедливость в плане стажа должен присутствовать.

я конечно могу много и долго с удовольствием вещать плохого про российское правительство, даже спеть. но что касается их реформы - это объективная данность, от которой никуда не деться.
galex
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