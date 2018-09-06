Кому в Україні підвищили пенсійний вік

Додано: Вів 04 вер, 2018 16:30

sequence написав: ну скажите мне, дефективному, чем наше правительство мудрее и добрее русского, у обоих даже идеи со страховым стажем идентичные. У них реформа, правда, растягивается лет на 10 ну скажите мне, дефективному, чем наше правительство мудрее и добрее русского, у обоих даже идеи со страховым стажем идентичные. У них реформа, правда, растягивается лет на 10

представьте ситуацию с другой стороны. допустим я работаю втемную и не плачу в ПФ ни копейки, говорю "вот вам хрен, уважаемые пенсионеры". а потом мне исполняется 60 или 65, сколько к тому времени будет пенсионный возраст и я такой "а ну-ка государство, давай плати мне пенсии".я конечно понимаю что лет через 20-25 пенсии если и будут то чисто символические, но определенный намек на справедливость в плане стажа должен присутствовать.я конечно могу много и долго с удовольствием вещать плохого про российское правительство, даже спеть. но что касается их реформы - это объективная данность, от которой никуда не деться.