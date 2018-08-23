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Браузер Firefox буде
автоматично блокувати рекламу

Браузер Firefox буде автоматично блокувати рекламу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 22:00

Браузер Firefox буде автоматично блокувати рекламу

Пропонуємо до обговорення:
Mozilla Firefox анонсувала функцію приватного перегляду сайтів, яка буде автоматично блокувати сайти, які відстежують вашу активність.

Дивися повний текст Браузер Firefox буде автоматично блокувати рекламу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 22:00

Может лучше блокировать рекламщиков?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 23:25

  hodkonem36 написав:Может лучше блокировать рекламщиков?

Ага, контент хотите бесплатно читать/смотреть, а рекламщиков блокировать? Тогда попрощайтесь со своим любимым форумом, ютубом и социальными сетями, т.к. без рекламы это всё работать не будет
safonovstanislav
 
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