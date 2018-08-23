|
|
|
Браузер Firefox буде автоматично блокувати рекламу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 вер, 2018 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Mozilla Firefox анонсувала функцію приватного перегляду сайтів, яка буде автоматично блокувати сайти, які відстежують вашу активність.
Дивися повний текст Браузер Firefox буде автоматично блокувати рекламу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84350
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 вер, 2018 22:00
Может лучше блокировать рекламщиков?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 вер, 2018 23:25
hodkonem36 написав:
Может лучше блокировать рекламщиков?
Ага, контент хотите бесплатно читать/смотреть, а рекламщиков блокировать? Тогда попрощайтесь со своим любимым форумом, ютубом и социальными сетями, т.к. без рекламы это всё работать не будет
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|172
|
|
|4
|183
|
Суб 01 вер, 2018 14:44
Cler
|
|7
|555
|
|