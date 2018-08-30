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Глава ради НБУ Данилишин прогнозує дефляцію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 вер, 2018 07:38
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, інфляційне навантаження в країні є високим.
Дивися повний текст Глава ради НБУ Данилишин прогнозує дефляцію за підсумками серпня
.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 07:38
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