Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду знайти гроші, щоб погасити борги компанії
Дивися повний текст Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго».
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Додано: Вів 04 вер, 2018 08:15
Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго».
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:15
Прохання погасіть мої боги з бюджету, я поки що також плачу податки, добродетели, а?
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:39
Маладца!
Какой финт ушами! Продержать 3 млн народа пол-года без горячего водоснабжения, а потом перед самым отопительным сезоном, когда горячую воду дадут автоматически, выскочить эдаким отцом-радетелем на белом коне.
Он бы еще по ночам предлагал Раде к 6 часам утра принимать срочное решение о восходе солнца
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:40
Так це ж борги компанії Ахметова, нехай він і погасить ці борги. А не хоче, то до суду. Чому повинні з наших податків погашати його борги?
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:50
Re: Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго»
в других городах долгов нет?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:55
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:57
а вариант заставить ахметова платить свои долги не рассматривался? или реприватизация киевенерго
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 вер, 2018 08:58
какой же это пиар. это зрада чистой воды - рыжий таракан опять всех поимел
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 04 вер, 2018 09:00
может это плата таракану за поддержку на выборах.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Вів 04 вер, 2018 09:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 04 вер, 2018 09:03
Какая же это зрада?
Есть громкий пук-призыв в бочку СМИ, но при этом не выложил ни копейки.
Это как раз пиар
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