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Порошенко запропонував рішення
щодо боргів «Київенерго»

Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:15

Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго»

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду знайти гроші, щоб погасити борги компанії

Дивися повний текст Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго».
R2
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Прохання погасіть мої боги з бюджету, я поки що також плачу податки, добродетели, а?
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Маладца!
Какой финт ушами! Продержать 3 млн народа пол-года без горячего водоснабжения, а потом перед самым отопительным сезоном, когда горячую воду дадут автоматически, выскочить эдаким отцом-радетелем на белом коне.
Он бы еще по ночам предлагал Раде к 6 часам утра принимать срочное решение о восходе солнца
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:40

Так це ж борги компанії Ахметова, нехай він і погасить ці борги. А не хоче, то до суду. Чому повинні з наших податків погашати його борги?
valentina0912
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:50

Re: Порошенко запропонував рішення щодо боргів «Київенерго»

в других городах долгов нет?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:55

  Мизантрóп написав:в других городах долгов нет?

В других городах Гарант пропиарится за государственный счет пАпИзже. Это только начало предвыборного турне. Обещать и призывать будет с размахом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:57

а вариант заставить ахметова платить свои долги не рассматривался? или реприватизация киевенерго
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 08:58

  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:в других городах долгов нет?

В других городах Гарант пропиарится за государственный счет пАпИзже. Это только начало предвыборного турне. Обещать и призывать будет с размахом.


какой же это пиар. это зрада чистой воды - рыжий таракан опять всех поимел
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:00

  trololo написав:
  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:в других городах долгов нет?

В других городах Гарант пропиарится за государственный счет пАпИзже. Это только начало предвыборного турне. Обещать и призывать будет с размахом.


какой же это пиар. это зрада чистой воды - рыжий таракан опять всех поимел

может это плата таракану за поддержку на выборах.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Вів 04 вер, 2018 09:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:03

  trololo написав:
  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:в других городах долгов нет?

В других городах Гарант пропиарится за государственный счет пАпИзже. Это только начало предвыборного турне. Обещать и призывать будет с размахом.


какой же это пиар. это зрада чистой воды - рыжий таракан опять всех поимел

Какая же это зрада?
Есть громкий пук-призыв в бочку СМИ, но при этом не выложил ни копейки.
Это как раз пиар
antey1969
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