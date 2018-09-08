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Китай пообіцяв країнам
Африки інвестиції на $60 млрд

Китай пообіцяв країнам Африки інвестиції на $60 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:29

Китай пообіцяв країнам Африки інвестиції на $60 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Китай має намір інвестувати в країни Африки 60 млрд доларів.

Дивися повний текст Китай пообіцяв країнам Африки інвестиції на $60 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 09:29

дайте лучше нам, нам нужнее. Зуб даю, отдадим вовремя, но только когда найдем у кого перезанять
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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