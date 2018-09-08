Китай має намір інвестувати в країни Африки 60 млрд доларів.
Дивися повний текст Китай пообіцяв країнам Африки інвестиції на $60 млрд.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 09:29
Китай пообіцяв країнам Африки інвестиції на $60 млрд
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Дивися повний текст Китай пообіцяв країнам Африки інвестиції на $60 млрд.
Додано: Вів 04 вер, 2018 09:29
дайте лучше нам, нам нужнее. Зуб даю, отдадим вовремя, но только когда найдем у кого перезанять
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