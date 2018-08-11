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Миттєвий друк фото: Polaroid
повертає класичну камеру

Миттєвий друк фото: Polaroid повертає класичну камеру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:03

Миттєвий друк фото: Polaroid повертає класичну камеру

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Polaroid Corporation вирішила повернути у продаж фотоапарат OneStep+.

Дивися повний текст Миттєвий друк фото: Polaroid повертає класичну камеру.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:03

классс ! цены нету :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:06

  yama написав:классс ! цены нету :(


на амазоне 100-130 долларов, но отзывы плохие. с качеством не очень вышло, пленки дорогие
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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