Американська компанія Polaroid Corporation вирішила повернути у продаж фотоапарат OneStep+.
Дивися повний текст Миттєвий друк фото: Polaroid повертає класичну камеру.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 10:03
Миттєвий друк фото: Polaroid повертає класичну камеру
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Дивися повний текст Миттєвий друк фото: Polaroid повертає класичну камеру.
Додано: Вів 04 вер, 2018 10:06
на амазоне 100-130 долларов, но отзывы плохие. с качеством не очень вышло, пленки дорогие
главное оружие рашистов - ложь
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