Газпром зібрався рекордно збільшити інвестиції на нові...
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romio_33 написав:Как недавно давал интервью один наш депутат (не иначе как финансовый интеллектуал): если они что-то строят, значит они становятся беднее ))
Самое смешное, что он недалек от истины. Компания, генерирующая в год 16 млрд. долларов чистой прибыли в год стоит на бирже около 50-ти. Будь Газпром обычной коммерческой компанией где-нибудь в Европе или США, он стоил бы 320 млрд, а акция - около 14-ти долларов - 960 рублей против сегодняшних 149-ти. И дело здесь не совсем в санкциях (даже, совсем не в санкциях) - раздутая инвестиционная программа не позволяет выплачивать достойные дивиденды, сдерживая рост капитализации. Одна надежда - Сила Сибири/Турецкий поток/Северный поток -2 - последние большие проекты, дальше руководство начнет сидеть на трубе, а не продолжит ее строить.
romio_33 написав:Как недавно давал интервью один наш депутат (не иначе как финансовый интеллектуал): если они что-то строят, значит они становятся беднее ))
Самое смешное, что он недалек от истины. Компания, генерирующая в год 16 млрд. долларов чистой прибыли в год стоит на бирже около 50-ти. Будь Газпром обычной коммерческой компанией где-нибудь в Европе или США, он стоил бы 320 млрд, а акция - около 14-ти долларов - 960 рублей против сегодняшних 149-ти. И дело здесь не совсем в санкциях (даже, совсем не в санкциях) - раздутая инвестиционная программа не позволяет выплачивать достойные дивиденды, сдерживая рост капитализации. Одна надежда - Сила Сибири/Турецкий поток/Северный поток -2 - последние большие проекты, дальше руководство начнет сидеть на трубе, а не продолжит ее строить.
Чушь! Есть множество компаний, не платящих дивиденды в принципе, а наоборот жестко сидящих на подсосе денег инвесторов, капа которых превышают стоимость Газпрома.
Например, Tesla, Uber...
Причины низкого мультипликатора Газпрома не в размере инвестициий - CAPEX/SALES рыночный. Инвестиции - это то, что наоборот поощряется фондовым рынком и стимулирует рост капитализации!
Настоящие причины в слеующем: - санкционная страна - санкционная компания - санкционный менеджмент - государство - мажоритарный акционер - отсутствие листинга на американских биржах - низкая ликвидность, бОльшая часть free float вообще на МСХ - коррупция (внутренняя и государственная) - низкая инновационность - низкая эффективность (штат, бизнес-процессы, уровень информатизации) - отсутствие интереса к альтернативным источникам энергии
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Финляндии началась укладка труб газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG. Строительство трубопровода Северный поток-2 "Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток — 2" в Финском заливе", — уточнили в компании. Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных.