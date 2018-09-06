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Газпром зібрався рекордно
збільшити інвестиції на нові...

Газпром зібрався рекордно збільшити інвестиції на нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:03

Газпром зібрався рекордно збільшити інвестиції на нові...

Пропонуємо до обговорення:
Російський Газпром може збільшити інвестиційну програму на 2018 рік до рекордних для історії компанії 1,5 трлн рублів з первісно передбачених бюджетом 1,3 трлн рублів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:03

Как недавно давал интервью один наш депутат (не иначе как финансовый интеллектуал): если они что-то строят, значит они становятся беднее :)))
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:20

  romio_33 написав:Как недавно давал интервью один наш депутат (не иначе как финансовый интеллектуал): если они что-то строят, значит они становятся беднее :)))

Самое смешное, что он недалек от истины. Компания, генерирующая в год 16 млрд. долларов чистой прибыли в год стоит на бирже около 50-ти. Будь Газпром обычной коммерческой компанией где-нибудь в Европе или США, он стоил бы 320 млрд, а акция - около 14-ти долларов - 960 рублей против сегодняшних 149-ти. И дело здесь не совсем в санкциях (даже, совсем не в санкциях) - раздутая инвестиционная программа не позволяет выплачивать достойные дивиденды, сдерживая рост капитализации.
Одна надежда - Сила Сибири/Турецкий поток/Северный поток -2 - последние большие проекты, дальше руководство начнет сидеть на трубе, а не продолжит ее строить.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 10:34

  Волгарь написав:
  romio_33 написав:Как недавно давал интервью один наш депутат (не иначе как финансовый интеллектуал): если они что-то строят, значит они становятся беднее :)))

Самое смешное, что он недалек от истины. Компания, генерирующая в год 16 млрд. долларов чистой прибыли в год стоит на бирже около 50-ти. Будь Газпром обычной коммерческой компанией где-нибудь в Европе или США, он стоил бы 320 млрд, а акция - около 14-ти долларов - 960 рублей против сегодняшних 149-ти. И дело здесь не совсем в санкциях (даже, совсем не в санкциях) - раздутая инвестиционная программа не позволяет выплачивать достойные дивиденды, сдерживая рост капитализации.
Одна надежда - Сила Сибири/Турецкий поток/Северный поток -2 - последние большие проекты, дальше руководство начнет сидеть на трубе, а не продолжит ее строить.


Чушь! Есть множество компаний, не платящих дивиденды в принципе, а наоборот жестко сидящих на подсосе денег инвесторов, капа которых превышают стоимость Газпрома.

Например, Tesla, Uber...

Причины низкого мультипликатора Газпрома не в размере инвестициий - CAPEX/SALES рыночный. Инвестиции - это то, что наоборот поощряется фондовым рынком и стимулирует рост капитализации!

Настоящие причины в слеующем:
- санкционная страна
- санкционная компания
- санкционный менеджмент
- государство - мажоритарный акционер
- отсутствие листинга на американских биржах - низкая ликвидность, бОльшая часть free float вообще на МСХ
- коррупция (внутренняя и государственная)
- низкая инновационность
- низкая эффективность (штат, бизнес-процессы, уровень информатизации)
- отсутствие интереса к альтернативным источникам энергии
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:00

Re: Газпром зібрався рекордно збільшити інвестиції на нові..

  zРадио написав:отсутствие интереса к альтернативным источникам энергии


"отсутствие интереса к альтернативным источникам энергии"
Это шо Газпром должен забить на газ и искать альтернативные источники энергии.
ОТо да.
eap2828
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 16:12

А между тем
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Финляндии началась укладка труб газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
Строительство трубопровода Северный поток-2
"Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток — 2" в Финском заливе", — уточнили в компании.
Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных.

https://ria.ru/economy/20180905/1527881 ... um=desktop
Волгарь
 
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