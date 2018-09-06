Міністерство юстиції України оприлюднило розміри аліментів.
Дивися повний текст Розмір аліментів в Україні: як нараховуються виплати.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 11:24
Розмір аліментів в Україні: як нараховуються виплати
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Дивися повний текст Розмір аліментів в Україні: як нараховуються виплати.
Додано: Вів 04 вер, 2018 11:24
для детей до 6 лет — 15 590 гривен На всех детей или на одного не должны превышать?
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