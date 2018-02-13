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Керівника Держгеонадр
зловили на хабарі

Керівника Держгеонадр зловили на хабарі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:29

Керівника Держгеонадр зловили на хабарі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Дивися повний текст Керівника Держгеонадр зловили на хабарі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:29

Это что ментальность такая, как какая-то падла дорывается до должности, так деньги начинает сосать с предпринимателей и граждан. А никто не подумал, что если вкатить двадцаточку строго режима, то такая практика прекратиться. Это вопрос конкретный к пяти конкретным высшим персоналиям страны, или вы думаете пропагандистскими лозунгами замылить тему.
freeze
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