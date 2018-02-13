Про це повідомляє Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Дивися повний текст Керівника Держгеонадр зловили на хабарі.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 11:29
Керівника Держгеонадр зловили на хабарі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Керівника Держгеонадр зловили на хабарі.
Додано: Вів 04 вер, 2018 11:29
Это что ментальность такая, как какая-то падла дорывается до должности, так деньги начинает сосать с предпринимателей и граждан. А никто не подумал, что если вкатить двадцаточку строго режима, то такая практика прекратиться. Это вопрос конкретный к пяти конкретным высшим персоналиям страны, или вы думаете пропагандистскими лозунгами замылить тему.
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