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Запуск залізничної гілки до аеропорту "Бориспіль"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 вер, 2018 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України (МІУ) очікує на запуск залізничної гілки до міжнародного аеропорту "Бориспіль" на початку грудня 2018 року.
Дивися повний текст Запуск залізничної гілки до аеропорту \"Бориспіль\" очікується на початку грудня, - Омелян
.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 11:33
А если не запустят, чем отвечает?
Выговор, увольнение?
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Rainbow
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Додано: Вів 04 вер, 2018 13:07
Rainbow. Ну тогда про луноход, или еще ,что расскажет .
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nik1
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