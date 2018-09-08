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Запуск залізничної гілки до
аеропорту "Бориспіль"...

Запуск залізничної гілки до аеропорту "Бориспіль"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:33

Запуск залізничної гілки до аеропорту "Бориспіль"...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України (МІУ) очікує на запуск залізничної гілки до міжнародного аеропорту "Бориспіль" на початку грудня 2018 року.

Дивися повний текст Запуск залізничної гілки до аеропорту \"Бориспіль\" очікується на початку грудня, - Омелян.
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А если не запустят, чем отвечает?
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Rainbow
 
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Rainbow. Ну тогда про луноход, или еще ,что расскажет .
nik1
 
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