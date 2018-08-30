Як рапортують чиновники, кількість отримувачів субсидій в країні знижується.
Дивися повний текст Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 11:36
Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки.
Додано: Вів 04 вер, 2018 14:53
Все ж таки варто було б ділити на кількість зареєстрованих осіб...
Додано: Вів 04 вер, 2018 19:05
.... пропорционально массе тела )))))))))))) и тех у кого лишний вес лишать субсидий, а еще если есть в семье курящие и пьющие, то таким семьям субсидию не давать - нашли деньги на сигареты и алкоголь, пусть ищут на коммуналку, почему чья то здоровая семья должна оплачивать со своего кармана "удовольствия" алкашей ?
Додано: Сер 05 вер, 2018 07:44
У зв'язку з невиконанням бюджету пропоную знизити зарплати міністрів.Людям ріжуть - собі також потрібно по заслугам
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