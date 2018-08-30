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Субсидії-2019: кого
позбавлять житлової знижки

Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:36

Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки

Пропонуємо до обговорення:
Як рапортують чиновники, кількість отримувачів субсидій в країні знижується.

Дивися повний текст Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:36

Оставьте себе. На обязательный платеж денег нет.
kamsky
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:53

Також в житловій знижці відмовлять громадянам, якщо площа їхньої квартири більше 120 кв. м., а будинку – 200 кв. м.

Все ж таки варто було б ділити на кількість зареєстрованих осіб...
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 19:05

  0mage0 написав:
Також в житловій знижці відмовлять громадянам, якщо площа їхньої квартири більше 120 кв. м., а будинку – 200 кв. м.

Все ж таки варто було б ділити на кількість зареєстрованих осіб...

.... пропорционально массе тела )))))))))))) и тех у кого лишний вес лишать субсидий, а еще если есть в семье курящие и пьющие, то таким семьям субсидию не давать - нашли деньги на сигареты и алкоголь, пусть ищут на коммуналку, почему чья то здоровая семья должна оплачивать со своего кармана "удовольствия" алкашей ?
lwa
 
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У зв'язку з невиконанням бюджету пропоную знизити зарплати міністрів.Людям ріжуть - собі також потрібно по заслугам
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Если не к следующему траншу, так последующему всех лишат.
nik1
 
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