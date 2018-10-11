RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Субсидії-2019: кого
позбавлять житлової знижки

Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:36

Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки

Пропонуємо до обговорення:
Як рапортують чиновники, кількість отримувачів субсидій в країні знижується.

Дивися повний текст Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 11:36

Оставьте себе. На обязательный платеж денег нет.
kamsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:53

Також в житловій знижці відмовлять громадянам, якщо площа їхньої квартири більше 120 кв. м., а будинку – 200 кв. м.

Все ж таки варто було б ділити на кількість зареєстрованих осіб...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 19:05

  0mage0 написав:
Також в житловій знижці відмовлять громадянам, якщо площа їхньої квартири більше 120 кв. м., а будинку – 200 кв. м.

Все ж таки варто було б ділити на кількість зареєстрованих осіб...

.... пропорционально массе тела )))))))))))) и тех у кого лишний вес лишать субсидий, а еще если есть в семье курящие и пьющие, то таким семьям субсидию не давать - нашли деньги на сигареты и алкоголь, пусть ищут на коммуналку, почему чья то здоровая семья должна оплачивать со своего кармана "удовольствия" алкашей ?
lwa
 
Повідомлень: 962
З нами з: 01.06.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 07:44

У зв'язку з невиконанням бюджету пропоную знизити зарплати міністрів.Людям ріжуть - собі також потрібно по заслугам
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 92
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:22

Если не к следующему траншу, так последующему всех лишат.
nik1
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:15

Когось вражають цифри, що зменшується використання газу , пропорціонально збільшується вирубка лісів і зелених насаджень . В основному людям нічим платити, роблять груби на селах і топлять деревиною . Довели людй до злиднів і радуються за економію Позор такій владі
melniknadegda2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cler і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді розповіли про субсидії для безробітних 1, 2
R2 » Чет 11 жов, 2018 11:20
14 671
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 11:48
1007qwert
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
4 329
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 10:11
ukrcukr2
Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії
R2 » Нед 14 жов, 2018 14:15
4 268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:59
ygn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62701)
23.10.2018 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.