RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОН не обіцяють наступного
року підвищення зарплат для...

У МОН не обіцяють наступного року підвищення зарплат для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:34

У МОН не обіцяють наступного року підвищення зарплат для...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що не може зараз обіцяти підвищення зарплати для освітян в 2019 році, тому що Україні доведеться виплачувати борги за запозиченнями.

Дивися повний текст У МОН не обіцяють наступного року підвищення зарплат для педагогів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:35

Как сказала моя подруга преподаватель, когда увеличивают ЗП преподавателям - жди обвала гривны через пол года (проверено годами). Так оно и произошло в этот раз.
anton_gms
 
Повідомлень: 562
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 13:19

Гривной будут платить внешним кредиторам?
Или учителя со своими огромными ЗП коварно скупают доллары?)))
Денег нет, но вы держитесь (С)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7223
З нами з: 30.11.11
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:09

  anton_gms написав:Как сказала моя подруга преподаватель, когда увеличивают ЗП преподавателям - жди обвала гривны через пол года (проверено годами). Так оно и произошло в этот раз.

Так а когда реально на руки учителя последний раз стали получать больше?
А то последние "повышения" являются надувательством чистой воды: повышаем ставку, но срезаем бонусы за выслугу лет. В итоге по телевизору говорим о повышении зарплат учителям, а по факту на руки они получают либо меньше, либо столько же.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2164
З нами з: 03.08.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 14:48

То правительство, которое дорожит будущим своей страны, в трудное время последние деньги инвестирует в образование. Эффект приводит к цепной реакции: образование - научные разработки - новые инновационные технологии и их внедрение - экономический бум (читаем послевоенную историю Японии, Германии и т.д.). То правительство, которое выполняет команду разрушить государство - минимизирует инвестиции в образование, ограничиваясь организацией для детей "Дня гарбуза" и т.д. Будущий результат - поглощение государства более развитыми. По какому пути пойдем?
dnnikolay74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 15:12

Ми йдемо по другому. Я наприклад не планую щоб мої діти отримували вищу освіту в Україні. Хіба захочуть стати програмістами і то тільки два вуха.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 73
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 18:15

Re: У МОН не обіцяють наступного року підвищення зарплат для

Я даже не обещаю и не анонсирую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Потому следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины.

Понятное дело, все ушло в премии Коболеву и Витренко, на них никакие выплаты не влияют. Премии – это святое!
fokus
 
Повідомлень: 217
З нами з: 19.03.16
Подякував: 51 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 21:02

Азы экономики: когда повышается минимальный уровень зарплаты, то зарплата растет в низкоквалифицированных работников (уборщиц, посудомоек, охранников школ, садиков) и остается без изменений в педагогов. И какой смысл учиться, если зарплата работника без образования практически будет равна зарплате работника с образованием? Сегодняшний факт: Украина готовит специалистов для других стран. Спасибо, страна!
sngorlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 10.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 01:04

  sngorlov написав:Азы экономики: когда повышается минимальный уровень зарплаты, то зарплата растет в низкоквалифицированных работников (уборщиц, посудомоек, охранников школ, садиков) и остается без изменений в педагогов. И какой смысл учиться, если зарплата работника без образования практически будет равна зарплате работника с образованием? Сегодняшний факт: Украина готовит специалистов для других стран. Спасибо, страна!


Так а чего вы хотели от министра-плагиатора? https://antikor.com.ua/articles/236034- ... atj_griven

Да в стране, где экспортная позиция №1 - это экспорт рабочей силы.
В 2018 году гастарбайтеры завезут в Украину приблизительно 11 миллиардов долларов, в 2019 году - ожидают уже 12 миллиардов.
Логично, зачем им учить и бабки на образование тратить? Максимум - ПТУ, которые существуют за счет местных бюджетов. На плантации и на сортировке и этого "образования" хватит.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5543
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2744 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 09:08

Нашим политикам выгоден необразованный народ.
Я как смотрю на людей - страшно становится, насколько все не далекие.
magneet
 
Повідомлень: 83
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн
R2 » П'ят 07 вер, 2018 15:06
2 69
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 15:43
Дикий не Дикий
Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30% 1, 2
R2 » П'ят 07 вер, 2018 08:51
11 572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 10:53
LuckyG
НБУ дав прогноз інфляції до кінця 2018 року
R2 » Чет 06 вер, 2018 18:08
3 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 08:40
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.