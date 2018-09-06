У МОН не обіцяють наступного року підвищення зарплат для...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
anton_gms написав:Как сказала моя подруга преподаватель, когда увеличивают ЗП преподавателям - жди обвала гривны через пол года (проверено годами). Так оно и произошло в этот раз.
Так а когда реально на руки учителя последний раз стали получать больше? А то последние "повышения" являются надувательством чистой воды: повышаем ставку, но срезаем бонусы за выслугу лет. В итоге по телевизору говорим о повышении зарплат учителям, а по факту на руки они получают либо меньше, либо столько же.
То правительство, которое дорожит будущим своей страны, в трудное время последние деньги инвестирует в образование. Эффект приводит к цепной реакции: образование - научные разработки - новые инновационные технологии и их внедрение - экономический бум (читаем послевоенную историю Японии, Германии и т.д.). То правительство, которое выполняет команду разрушить государство - минимизирует инвестиции в образование, ограничиваясь организацией для детей "Дня гарбуза" и т.д. Будущий результат - поглощение государства более развитыми. По какому пути пойдем?
Я даже не обещаю и не анонсирую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Потому следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины.
Понятное дело, все ушло в премии Коболеву и Витренко, на них никакие выплаты не влияют. Премии – это святое!
Азы экономики: когда повышается минимальный уровень зарплаты, то зарплата растет в низкоквалифицированных работников (уборщиц, посудомоек, охранников школ, садиков) и остается без изменений в педагогов. И какой смысл учиться, если зарплата работника без образования практически будет равна зарплате работника с образованием? Сегодняшний факт: Украина готовит специалистов для других стран. Спасибо, страна!
sngorlov написав:Азы экономики: когда повышается минимальный уровень зарплаты, то зарплата растет в низкоквалифицированных работников (уборщиц, посудомоек, охранников школ, садиков) и остается без изменений в педагогов. И какой смысл учиться, если зарплата работника без образования практически будет равна зарплате работника с образованием? Сегодняшний факт: Украина готовит специалистов для других стран. Спасибо, страна!
Да в стране, где экспортная позиция №1 - это экспорт рабочей силы. В 2018 году гастарбайтеры завезут в Украину приблизительно 11 миллиардов долларов, в 2019 году - ожидают уже 12 миллиардов. Логично, зачем им учить и бабки на образование тратить? Максимум - ПТУ, которые существуют за счет местных бюджетов. На плантации и на сортировке и этого "образования" хватит.